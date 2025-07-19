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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات سيدان صينية في مصر تبدأ من 675 ألف جنيه.. سعر بيجو 2008 كسر زيرو 2025

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

هيونداي تقدم ايونك 6 طراز N بقدرات كهربائية.. صور
أطلقت هيونداي عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، سياراتها الجديدة Ioniq 6 ضمن فئات N الشهيرة، وتعد هذه السيارة من أبرز الإصدارات الكهربائية التي قدمت عالميًا، مع تمتعها بتصميم يجمع بين السيدان والطابع الرياضي.

بقوة 700 حصان.. عودة لاندروفر ديفندر الكلاسيكية
ظهرت السيارة لاندروفر ديفندر ذات الطابع الكلاسيكي إلى الأضواء، حيث عادت بلمسات ECD Automotive Design، لتعبر عن أيقونة حقيقية ولكن بقدرات فنية عالية الأداء، مع تمتعها بمفهوم خاص، يرجع بنا إلى زمن آخر.

مواصفات كيا K4 موديل 2026 الجديدة.. صور
تواصل كيا الكورية تعزيز تواجدها عالميًا، بعد تقديم السيارة k4 موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتأتي السيارة بعدد من التجهيزات، حيث تتضمن مجموعة من وسائل الترفيه، وأدوات الحماية والأمان، بالإضافة إلى التقنيات الفنية بمحرك قوة 123 حصانًا.

5 سيارات سيدان صينية في السوق المصري.. تبدأ من 675 ألف جنيه
استطاعت السيارات الصينية أن تحقق انتشرًا كبيرًا في السوق المصرية، مع تنوع الموديلات والفئات، بالإضافة إلى اختلاف القدرات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم، بين الرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، فئة السيدان الشهيرة.

بيجو 2008 كسر زيرو 2025 بهذا السعر.. سوق المستعمل
تحتوي السوق المصرية للسيارات المستعملة، على الكثير من الإصدارات المتنوعة، حيث تختلف من ناحية التصميمات الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى التجهيزات، والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ والصانع.

أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 في سوق المستعمل
تضم السوق المصرية للسيارات المستعملة، عددا كبيرا ومتنوعا من الإصدارات، حيث تختلف من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام.

احمي سيارتك من مخاطر الطقس الحار.. نصائح ذهبية
يشكل فصل الصيف أهمية كبيرة في عالم السيارات، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، والتي ربما تؤثر على أداء السيارة، إلى جانب ظهور بعض الأعطال، أشهرها دورة التبريد، بالإضافة إلى الاضرار الناتجة عن تعرض السيارة لأشعة الشمس المباشرة وغيرها.

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