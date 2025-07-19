مواصفات كيا K4 موديل 2026 الجديدة.. صور

تواصل كيا الكورية تعزيز تواجدها عالميًا، بعد تقديم السيارة k4 موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتأتي السيارة بعدد من التجهيزات، حيث تتضمن مجموعة من وسائل الترفيه، وأدوات الحماية والأمان، بالإضافة إلى التقنيات الفنية بمحرك قوة 123 حصانًا.

القدرات الفنية للسيارة كيا K4 موديل 2026

تعتمد كيا K4 موديل 2026 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 123 حصانًا، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مكون من 6 نقلات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

كيا K4 موديل 2026

تجهيزات كيا K4 موديل 2026

تضم السيارة كيا K4 موديل 2026 مقصورة عصرية، حيث زودت بشاشة معلومات وترفيه قياسها 12.3 بوصة، مع تقنيات دعم التطبقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، شاحن لاسلكي للهواتف، مكيف هواء بمخارج خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مالتي فانكشن، فرامل يد الكترونية، نظام صوتي ترفيهي.

كيا K4 موديل 2026

تحتوي السيارة كيا K4 موديل 2026 على كاميرا محيطة، حساسات حركة أمامية وخلفية حسب الفئة، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، مكابح ABS مانعة للانغلاق، مثبت سرعة، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية من الصدمات، إنذار مانع للسرقة.

كيا K4 موديل 2026

تصميم السيارة كيا K4 موديل 2026

تأتي السيارة كيا K4 موديل 2026 بجنوط رياضية تبدأ من 16 بوصة، مع مقدمة تتسم بالشراسة، إضاءة LED، مصابيح ضباب، فتحة سقف، صادم خلفي بمظهر رياضي، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.720 مم، وبنسبة طول كلي قدرها 4.7 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 508 لترًا.