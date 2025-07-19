قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم 19-7-2025 في مصر
التضامن الاجتماعي تعلن عن مسابقة بدور الحضانات بالمحافظات
توضيح رسمي من الإسماعيلي بشأن شائعات إيقاف القيد
الرئاسة السورية تدعو لضبط النفس في السويداء وترسل قوة لاحتواء الاشتباكات
تامر عاشور يفاجئ أنغام في حفل افتتاح مهرجان العلمين
خطوبة الملازم نور الدين امتياز بطل حريق سنترال رمسيس | صور
تطوير شامل في الزمالك.. مشاريع إنشائية طموحة وملعب خاص
تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على انتقال حمدي فتحي لـ بيراميدز
رسميًا.. تحميل كراسة شروط سكن المصريين 7 عبر هذا الرابط
سعر أقل جرام ذهب اليوم 19-7-2025
الحكومة اللبنانية: لا أحد يطالب حزب الله بتسليم سلاحه لإسرائيل بل للدولة
رد غير متوقع من سيد عبد الحفيظ على طلب إمام عاشور المساواة مع زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات كيا K4 موديل 2026 الجديدة.. صور

كيا K4 موديل 2026
كيا K4 موديل 2026
صبري طلبه

تواصل كيا الكورية تعزيز تواجدها عالميًا، بعد تقديم السيارة k4 موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتأتي السيارة بعدد من التجهيزات، حيث تتضمن مجموعة من وسائل الترفيه، وأدوات الحماية والأمان، بالإضافة إلى التقنيات الفنية بمحرك قوة 123 حصانًا.

القدرات الفنية للسيارة كيا K4 موديل 2026

تعتمد كيا K4 موديل 2026 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 123 حصانًا، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مكون من 6 نقلات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

كيا K4 موديل 2026

تجهيزات كيا K4 موديل 2026

تضم السيارة كيا K4 موديل 2026 مقصورة عصرية، حيث زودت بشاشة معلومات وترفيه قياسها 12.3 بوصة، مع تقنيات دعم التطبقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، شاحن لاسلكي للهواتف، مكيف هواء بمخارج خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مالتي فانكشن، فرامل يد الكترونية، نظام صوتي ترفيهي.

كيا K4 موديل 2026

تحتوي السيارة كيا K4 موديل 2026 على كاميرا محيطة، حساسات حركة أمامية وخلفية حسب الفئة، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، مكابح ABS مانعة للانغلاق، مثبت سرعة، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية من الصدمات، إنذار مانع للسرقة.

كيا K4 موديل 2026

تصميم السيارة كيا K4 موديل 2026 

تأتي السيارة كيا K4 موديل 2026 بجنوط رياضية تبدأ من 16 بوصة، مع مقدمة تتسم بالشراسة، إضاءة LED، مصابيح ضباب، فتحة سقف، صادم خلفي بمظهر رياضي، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.720 مم، وبنسبة طول كلي قدرها 4.7 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 508 لترًا.

كيا K4 موديل 2026
كيا كيا K4 كيا K4 موديل 2026 مواصفات كيا K4 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

هدير عبد الرازق

محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه

الحريق

السيطرة على حريق في مطعم بالخصوص | صور

الرئيسان السيسي وترامب

رسائل مصر لإفريقيا .. ورد فوري من الرئيس السيسي على تصريحات ترامب عن سد النهضة

ترشيحاتنا

رئيس شركة عالمية في ورطة

رئيس شركة عالمية في ورطة .. شاشة عملاقة تفضح علاقته والصورة تهدد بفقد نصف ثروته

حروق الشمس

لو اتحرقت من الشمس .. 10 عادات عليك فعلها

النوبة القلبية

عادات يومية تحميك من النوبة القلبية .. أبرزها الدهون الصحية والنوم

بالصور

تامر عاشور يفاجئ أنغام في حفل افتتاح مهرجان العلمين

تامر عاشور مع أنغام
تامر عاشور مع أنغام
تامر عاشور مع أنغام

خطوبة الملازم نور الدين امتياز بطل حريق سنترال رمسيس | صور

بالصور خطوبة الملازم نور الدين بطل حريق سنترال رمسيس
بالصور خطوبة الملازم نور الدين بطل حريق سنترال رمسيس
بالصور خطوبة الملازم نور الدين بطل حريق سنترال رمسيس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 يوليو 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت

برج الجدي حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025.. لا تتعامل بجفاء مع من يهتم بك

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

فيديو

إصابه رزان مغربى

هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد