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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إيهما تفضل ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت أم تويوتا أوربان كروزر 2025

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت إم تويوتا أوربان كروزر 2025
ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت إم تويوتا أوربان كروزر 2025
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يتوافر به العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، التي تلبي رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت وتويوتا أوربان كروزر موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة الكروس أوفر .

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

تمتلك سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

تستمد سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 تباع بسعر مليون و 425 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

تحتوي سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة  تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 يصل إلى 45 لتر، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 103 حصان، ومحرك سعة 1500 سي سي.

سعر تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 تباع بسعر مليون و390 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 تباع بسعر مليون و490 ألف جنيه.

سوق السيارات المصري مستقبل صناعة السيارات ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 ميتسوبيشي اوتلاندر تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

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