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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| تويوتا لاند كروزر الهايبرد الجديدة

تويوتا لاند كروزر موديل 2025 الهايبرد
تويوتا لاند كروزر موديل 2025 الهايبرد
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاند كروزر موديل 2025 الهايبرد، وتنتمي لاند كروزر  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

تويوتا لاند كروزر موديل 2025

محرك تويوتا لاند كروزر موديل 2025

تحصل سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2025 الهايبرد علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي توين تيربو، بجانب محرك كهربائي، وينتجوا قوة 457 حصان، وعزم دوران 790 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا لاند كروزر موديل 2025

ويوجد بـ تويوتا لاند كروزر موديل 2025 الهايبرد، منفذ كهربائي بقوة 1500 واط في الصندوق الخلفي لتحويل السيارة إلى محطة طاقة مثالية، وبعا محرك 6 سلندر توين يتربو، ينتج قوة 409 حصان، وعزم دوران 650 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 6.7 ثانية، وبها خزان وقود سعة 110 لتر .

مواصفات تويوتا لاند كروزر موديل 2025

زودت سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2025 الهايبرد بالعديد من المميزات من ضمنها، صداد أمامي وخلفي جديدين يمنحان السيارة مظهر أكثر حداثة دون أن تفقد طابعها الصلب، وتم وضع الرقم الجديد 457 TT على جانب السيارة الذي يستبدل شعار 409 TT السابق في دلالة مباشرة على قفزة الأداء المذهلة.

تويوتا لاند كروزر موديل 2025

وتحتوي تويوتا لاند كروزر موديل 2025  ايضا على، نظام صوتي متكامل، ونظام ملاحة، وشاحن لاسلكي، ونظام تكييف هواء أمامي وخلفي أوتوماتيك، ويوجد بالمقصورة تحكم كهربائي في مقعد السائق وتحكم متعدد في الصوت والأوامر من عجلة القيادة، وبها منفذ HDMI أمامي وخلفي، ومنفذ طاقة 220 فولت، ومنفذ USB مزدوج في الصف الثاني، وبها ميزة طي الصف الثالث كهربائياً بالكامل، وبها مقاعد جلدية فاخرة، وعدادات أوبتيترون، وشاشة معلومات مقاس 7 بوصه، وبها عجلة قيادة مغطاه بالجلد والخشب، وتطعيمات خشبية أنيقة.

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

بدأت شركة تويوتا في صناعة السيارات عام 1937، ولكن تاريخها يعود إلى عام 1933 عندما كانت قسم من شركة Toyoda Automatic Loom Works مخصصًا لإنتاج السيارات .

تويوتا لاند كروزر موديل 2025

وبعد ذلك أسس كيشيرو تويودا هذا القسم، وكان مدفوع برحلاته إلى أوروبا والولايات المتحدة للتحقيق في صناعة السيارات، وهذا ما أدي الي ما وصلت اليه تويوتا اليوم كـ هي واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وتشتهر بسياراتها الموثوقة والتقنيات المبتكرة .

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