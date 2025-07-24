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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين بيجو 2008 وأوبل موكا 2026

بيجو 2008 واوبل موكا 2026
بيجو 2008 واوبل موكا 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 2008  و اوبل موكا موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ بيجو 2008 موديل 2026

 بيجو 2008 موديل 2026

زودت سيارة بيجو 2008 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الثبات الإلكتروني، وبها ESP، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية .

محرك بيجو 2008 موديل 2026

 بيجو 2008 موديل 2026

تستمد سيارة بيجو 2008 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، وبها خزان وقود سعة 44 لتر .

سعر بيجو 2008 موديل 2026

 بيجو 2008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 2008 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 649 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اوبل موكا موديل 2026

 اوبل موكا موديل 2026

تمتلك سيارة اوبل موكا موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك اوبل موكا موديل 2026

 اوبل موكا موديل 2026

تتسارع سيارة اوبل موكا موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وقوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 200 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار اوبل موكا موديل 2026

 اوبل موكا موديل 2026

تباع سيارة اوبل موكا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 490 ألف جنيه .

مستقبل صناعة السيارات بيجو 2008 موديل 2026 محرك بيجو 2008 بيجو 2008 محرك اوبل موكا موديل 2026 اوبل موكا موديل 2026

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