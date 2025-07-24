الجواهر الثلاثة.. مراحل تطور شركة ميتسوبيشي اليابانية منذ بدايتها حتي اليوم

شركة ميتسوبيشي التي تعتبر من أقدم شركات السيارات اليابانية، وبدأ تاريخها مع النقل والشحن في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، وهي صاحبة شعبية كبيرة ، وتشتهر بالجواهر الثلاثة المميزة في شعار سيارات ميتسوبيشي .

تطور شركة ميتسوبيشي اليابانية

شركة ميتسوبيشي لصناعة السيارات تأسست عام 1870 على يد ياتارو إيواساكي كـ شركة شحن، ثم تطورت لتشمل مختلف الصناعات، بما في ذلك بناء السفن والخدمات المصرفية والتجارة، وفي عام 1970، تم فصل قسم السيارات ليصبح شركة ميتسوبيشي موتورز، ومنذ ذلك الحين، استمرت الشركة في التوسع والابتكار في صناعة السيارات .

مراحل تطور شركة ميتسوبيشي

تطور شركة ميتسوبيشي اليابانية

بدأت شركة ميتسوبيشي كشركة شحن وكان يطلق عليها تسوكومو شوكاي في عام 1870 على يد ياتارو إيواساكي، بالاضافة إلى ان ميتسوبيشي ركزت على بناء السفن وتوسعت في مجالات أخرى من ضمنها الخدمات المصرفية والتأمين والتخزين والتجارة، وفي عام 1893 أنشأت ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة .

التوسع في شركة ميتسوبيشي

ومن عام 1900 حتي عام 1950شهدت ميتسوبيشي تنويع كبير في الأنشطة، واستثمرت ميتسوبيشي في صناعات مثل الورق والصلب والزجاج والمعدات الكهربائية والطائرات والنفط والعقارات .

تطور شركة ميتسوبيشي اليابانية

كما ان ميتسوبيشي لعبت دور حيوي في تحديث الصناعة اليابانية، وتم تقسيم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة إلى ثلاث شركات إقليمية بعد الحرب العالمية الثانية.

استقلال شركة ميتسوبيشي

وفي عام 1950تم إعادة توحيد الشركات الثلاث لتصبح ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وشهدت هذه الفترة تركيز على إعادة الإعمار الصناعي والاقتصادي في اليابان بعد الحرب، وفي عام 1970 تم فصل قسم السيارات لتأسيس ميتسوبيشي موتورز .

تطور شركة ميتسوبيشي اليابانية

شركة ميتسوبيشي موتورز

وفي عام 1970 ركزت ميتسوبيشي موتورز على تطوير التكنولوجيا المتقدمة في صناعة السيارات، وشاركت الشركة في العديد من سباقات السيارات، مما ساهم في تعزيز سمعتها في عالم السيارات، وواصلت ميتسوبيشي موتورز التوسع عالميًا، حيث قدمت مجموعة متنوعة من السيارات لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

تطور شركة ميتسوبيشي اليابانية

والان تعتبر شركة ميتسوبيشي عالمية ورائدة في العديد من الصناعات، بما في ذلك السيارات والطائرات والسفن والمعدات الصناعية والأنظمة الكهربائية، وتحتفظ ميتسوبيشي بتاريخها الغني وتراثها، مع استمرارها في الابتكار والتوسع في الأسواق العالمية حتي الان، وتمتلك 200 قاعدة في 80 بلد حول العالم، وأكثر من 500 شركة .