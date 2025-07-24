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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات عائلية 2025 بتقنيات حديثة تبدأ من 700 ألف جنيه

سيارات عائلية 2025 بتقنيات حديثة
سيارات عائلية 2025 بتقنيات حديثة

يضم سوق السيارات المصري الكثير العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان جوك، وشيرى تيجو 4 برو، ورينو كارديان، وجاك S2، وجيتور تى 2 .

نيسان جوك موديل 2025

تستمد سيارة نيسان جوك موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصلا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 46 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

نيسان جوك موديل 2025

الفئة الأولي نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 35 ألف جنيه .

الفئة الثانية نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الثانية نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 185 ألف جنيه .

الفئة الرابعة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 218 ألف جنيه .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

تحصل سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 145 حصان، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود 51 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

الفئة الأولي شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الثانية شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر 995 ألف جنيه .

الفئة الثالثة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر مليون و 70 ألف جنيه .

رينو كارديان موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة رينو كارديان موديل 2025 يصل إلي 50 لتر، وبها عزم دوران 142 نيوتن/متر، وبها قوة 100 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو كارديان موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2025 تباع بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2025 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2025 تباع بسعر 974 ألف جنيه .

جاك S2 موديل 2025

قوة سيارة جاك S2 موديل 2025 تصل إلى 113 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلى 175 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 12.8 ثانية، وتحتاج إلى 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

جاك S2 موديل 2025

تباع سيارة جاك S2 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 739 ألف جنيه .

جيتور تى 2 موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 تصل إلى 70 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو .

جيتور تى 2 موديل 2025

تباع سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 895 ألف جنيه .

نيسان جوك موديل 2025 سوق السيارات المصري شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 رينو كارديان موديل 2025 جاك S2 جيتور تى 2 مستقبل صناعة السيارات إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025

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