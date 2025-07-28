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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اركب دايهاتسو سيريون هاتشباك بـ 250 ألف جنيه

دايهاتسو سيريون موديل 2000
دايهاتسو سيريون موديل 2000
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

دايهاتسو سيريون موديل 2000

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايهاتسو سيريون موديل 2000، وتنتمي سيريون لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات دايهاتسو سيريون موديل 2000 الخارجية

تمتلك سيارة دايهاتسو سيريون موديل 2000 من الخارج تصميم عصري بفضل أحتوها على، مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية صغيرة، وتم تثبيت شعار شركة دايهاتسو على مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار دايهاتسو أيضا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مساحات للزجاج أمامية وخلفية، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

دايهاتسو سيريون موديل 2000

محرك دايهاتسو سيريون موديل 2000

تستمد سيارة دايهاتسو سيريون موديل 2000 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 148 كم/ساعة، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايهاتسو سيريون موديل 2000

مقصورة دايهاتسو سيريون موديل 2000 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة  دايهاتسو سيريون موديل 2000 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

دايهاتسو سيريون موديل 2000

سعر  دايهاتسو سيريون موديل 2000

تباع سيارة  دايهاتسو سيريون موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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