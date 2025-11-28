قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تقدم زيكر 001 موديل 2025 .. وكم سعرها في السعودية؟

زيكر 001
صبري طلبه

طرحت زيكر طراز 001 لعام 2025 داخل السوق السعودي بثلاث فئات التجهيزات حيث يبدأ سعرها من 265,500 ريال، ويأتي الطراز الجديد بأداء كهربائي مميز، ومقصورة عصرية، مع باقة من التقنيات المتطورة تشمل عناصر الرفاهية والتحكم وأنظمة الحماية.

أداء ومحرك السيارة زيكر 001 موديل 2025

قدرات الدفع الخلفي 

تقدم زيكر خيارات الأداء بفئة تعتمد على الدفع الخلفي، حيث ينتج محركها قوة تبلغ 272 حصانًا مع عزم 343 نيوتن متر، ما يتيح للسيارة تحقيق تسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.2 ثانية، وتمنح هذه المنظومة مدى قيادة يصل إلى 620 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

نسخة الدفع الكلي 

كما تقدم  زيكر فئة أخرى تعتمد على الدفع الكلي، مزودة بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 544 حصانًا وعزم يصل إلى 686 نيوتن متر، وتتميز هذه الفئة بتسارع قوي يحقق 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية، بينما يتراوح مدى السير بين 580 و590 كيلومترًا.

زيكر 001

تقنيات البطارية وخيارات الشحن السريع

 

تعتمد جميع الفئات على بطارية بسعة 100 كيلوواط ساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 200 كيلوواط عبر شواحن DC، ما يسمح بالوصول من 10 إلى 80 بالمئة خلال نصف ساعة فقط، كما يدعم الطراز الشحن المنزلي AC بقدرة 22 كيلوواط، ليصل إلى شحن كامل خلال نحو 5.5 ساعات.

تصميم وتجهيزات زيكر 001 موديل 2025

يعتمد الطراز على أبعاد كبيرة تشمل طولًا يبلغ 4,955 ملليمترًا وعرض 1,999 ملليمترًا وارتفاعًا يبلغ 1,560 ملليمترًا، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,999 ملليمتر، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية بسعة 539 لترًا.

تقدّم زيكر 001 مقاعد جلدية مزودة بخاصية التدفئة والتبريد والمساج مع ضبط كهربائي بذاكرة، وتأتي المقصورة بإضاءة محيطية متعددة الألوان، إضافة إلى شاشة عدادات قياس 8.8 بوصة، وشاشة ترفيه OLED بحجم 15.4 بوصة تدعم الاتصال عبر Apple CarPlay وAndroid Auto.

زيكر 001

 كما تشمل التجهيزات نظام صوتي بعدد 8 أو 11 سماعة، وشاحنًا لاسلكيًا، وكاميرا داخلية، ونظام ملاحة يعمل دون اتصال بالإنترنت، إضافة إلى كاميرا محيطية 360 درجة ونظام الركن الذاتي مع بروجكتور معلومات أمامي.

تعتمد زيكر 001 موديل 2025 على 7 وسائد هوائية، مع نظام الثبات الإلكتروني، والفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا، إضافة إلى التحكم في الجر، ونظام تثبيت السرعة، ومساعد نزول المنحدرات، وحساسات أمامية وخلفية، وكاميرات خارجية شاملة تعزز من رؤية السائق في مختلف الظروف.

أسعار زيكر 001 موديل 2025 في السعودية

يبدأ سعر فئة Standard RWD من 265,500 ريال، بينما تأتي فئة Premium AWD بسعر 282,750 ريال، وتطرح فئة Flagship AWD الأعلى تجهيزًا بسعر 298,850 ريال.

