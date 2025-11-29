مواصفات وأسعار زيكر X موديل 2025 في السوق السعودي| صور

تواصل زيكر X تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية، بعدما طرحت في السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات، حيث تعد من أبرز السيارات التي تعمل بتلك التقنية، مع أسعار تبدأ من 201,100 ريال.

أداء ومحرك زيكر X

تعتمد زيكر X على منظومة كهربائية، حيث تأتي النسخة الأولى بنظام دفع خلفي يوفر 272 حصانًا و343 نيوتن.متر من العزم، يسمح لها بالانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في 5.6 ثانية، مع قدرة على قطع 440 كم بالشحنة الواحدة، أما الفئة الأعلى فتعتمد على دفع كلي بقوة 428 حصانًا وعزم 543 نيوتن.متر، ما يمنحها تسارعًا يصل إلى 3.8 ثانية من 0 لـ 100 كم/س، مع مدى يبلغ 400 كم.

زيكر X

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 66 كيلوات في الساعة، وتدعم الشحن السريع عبر تقنية DC بقدرة 200 كيلووات، يرفع مستوى الشحن من 10% إلى 80% خلال 30 دقيقة، إضافة إلى شاحن AC بقدرة 22 كيلووات يمكنه ملء البطارية بالكامل خلال 4 ساعات فقط.

مقصورة وتجهيزات زيكر X

تحمل زيكر X أبعادًا متوازنة إذ يبلغ طولها 4,432 مم، وعرضها 1,836 مم، وارتفاعها 1,566 مم، مع قاعدة عجلات 2,750 مم وسعة تخزين خلفية تصل إلى 362 لتر، بينما تكتمل اللمسات الجمالية بجنوط رياضية قياس 20 بوصة.

زيكر X

وعند الدخول إلى المقصورة، يجد الركاب مساحة مصممة بخمسة مقاعد جلدية مدعمة بخيارات التحكم الكهربائي والذاكرة والتدفئة والتبريد إلى جانب وظيفة المساج، مع توفير نقاط ISOFIX للأطفال، وتبرز التكنولوجيا عبر شاشة عدادات 8.8 بوصة، وشاشة مركزية كبيرة قياس 14.6 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto.

وتضم نظام صوتي من Yamaha مكوّن من 13 سماعة، وتكييف ثنائي المناطق، وشاحن لاسلكي للهاتف، كما تأتي السيارة مزودة بشاشة عرض أمامية ضخمة بتقنية الواقع المعزز بقياس 24.3 بوصة، إلى جانب مساعد صوتي ذكي قادر على التفاعل مع عادات السائق ودعم 11 لغة من بينها العربية.

جهّزت زيكر X بمنظومة متكاملة من أنظمة السلامة، تبدأ بـ7 وسائد هوائية موزعة في الأمام والجوانب وبطول السقف، إلى جانب أنظمة الثبات الإلكتروني، والفرامل المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، والتحكم في الجر.

زيكر X

وتشمل مثبت سرعة متكيف، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، وقراءة إشارات المرور، والتنبيه من الاصطدام الأمامي والخلفي، وفرامل الطوارئ، إضافة إلى مراقبة إرهاق السائق، وحساسات أمامية وخلفية، وكاميرات خارجية بزاوية رؤية تصل إلى 540 درجة.

أسعار زيكر X في السعودية لعام 2025

تقدم زيكر X موديل 2025 في السوق السعودية بفئتين، حيث تأتي فئة Premium RWD بسعر يبلغ 201,100 ريال سعودي، بينما تُقدَّم فئة Flagship AWD بسعر يصل إلى 213,750 ريال سعودي.