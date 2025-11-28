قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار لوتس اميرا 2025 في السوق السعودي

لوتس اميرا 2025
لوتس اميرا 2025
صبري طلبه

تعد لوتس اميرا 2025 واحدة من أبرز السيارات الرياضية في السوق السعودي، إذ تنتمي لفئة السوبر كارز التي تركز على الأداء العالي مع التصميم الرياضي، وتُطرح السيارة عبر أربع فئات تجهيزات مختلفة، مع سعر يبدأ من 477,000 ريال سعودي.

محرك وأداء لوتس اميرا 2025

تقدم السيارة بمحرك بنزين مزود بسوبر تشارجر، بسعة 3.5 لتر وبتكوين سداسي الأسطوانات على شكل V6. وتبلغ قوته 400 حصان مع عزم دوران يتراوح بين 420 و430 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي تقليدي من ست سرعات، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 290 كلم في الساعة، وتتسارع من الصفر إلى 100 كلم خلال 4.3 ثانية، مع خزان وقود سعة 52.5 لتر.

لوتس اميرا 2025

وفي الفئة الثانية يأتي محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، بتكوين رباعي الأسطوانات وقدرة 360 حصان، مع عزم دوران ثابت يبلغ 430 نيوتن متر، وتعتمد هذه النسخة على ناقل حركة ثنائي القابض قياس ثماني سرعات، وتبلغ السرعة القصوى 275 كلم في الساعة، مع تسارع إلى 100 كلم خلال 4.4 ثانية.

ويتقدم الطراز بمحرك ثالث سعة 2.0 لتر تيربو، رباعي الأسطوانات، يرفع القوة إلى 400 حصان ويقدم عزم دوران يبلغ 480 نيوتن متر، مع ناقل حركة DCT ذي الثماني سرعات، ويعتمد أيضًا على نظام الدفع الخلفي، ويحقق سرعة قصوى تصل إلى 291 كلم في الساعة، ويتسارع من الصفر إلى 100 كلم خلال 4.0 ثوانٍ.

لوتس اميرا 2025

تصميم وأبعاد لوتس اميرا 2025 

تعتمد السيارة على طول يبلغ 4,413 مم، وعرض 1,895 مم، وارتفاع منخفض يصل إلى 1,226 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,575 مم ووزن يتراوح بين 1,405 و1,458 كجم، ويأتي التصميم مع مصابيح  LED تلقائية، وعجلات رياضية خفيفة وزنها مقاس 20 بوصة، وفتحة سقف بانورامية، إضافة إلى مصابيح خلفية LED بتصميم ثلاثي الأبعاد.

تجهيزات لوتس اميرا 2025

زودت لوتس اميرا بعدد 6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة الثبات الإلكتروني، والفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا، والتحكم في الجر، وتحتوي السيارة على نظام تثبيت سرعة متكيف، وتنبيه عند الخروج من المسار، وتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح طوارئ ذاتية، بالإضافة إلى تحذير من حركة المرور الخلفية وقراءة لافتات الطريق، مع حساسات ركن وكاميرا خلفية.

لوتس اميرا 2025

تأتي المقصورة مزودة بشاشة عدادات TFT مقاس 12.3 بوصة بثلاثة أوضاع عرض مختلفة، كما توفر نظامًا صوتيًا من  KEF مصمم خصيصًا لسيارات لوتس، ومفاتيح لمسية عالية الدقة، وزر تشغيل مستوحى من تصميم الطائرات، وتشمل التجهيزات نظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ، ونظام تنقية هواء متطور، ودخولًا ذكيًا مع تشغيل بدون مفتاح، بجانب نظام ترفيهي لوتس هايبر OS وشاشات لمس 10.25 بوصة مع دعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

أسعار لوتس اميرا 2025 في السعودية 

تبدأ أسعار لوتس اميرا من 477,000 ريال لفئة I4 Turbo، بينما يبلغ سعر فئة Turbo SE نحو 495,000 ريال، ويصل سعر فئة V6 Supercharge ذات الناقل اليدوي إلى 528,000 ريال، فيما تأتي النسخة الأوتوماتيكية من نفس الفئة بسعر 530,000 ريال سعودي.

