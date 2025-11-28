قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
"الأب قدوة".. احتفالية وزارة التضامن في دمياط

زينب الزغبي

شارك اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري، بالإنابة عن المحافظ في الاحتفالية التى أقامتها مديرية التضامن الاجتماعي بنقابة المهندسين،  "الأب قدوة" ، وذلك لتكريم النماذج المشرفة من الآباء، حيث جاءت بحضور المهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين و  محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي ولفيف من القيادات بالمحافظة.

وخلال كلمته التي ألقاها بالاحتفالية بالإنابة عن محافظ دمياط  ، أعرب اللواء همام عن سعادته البالغة فيها نماذج مضيئة من آبائنا الذين جسّدوا أسمى معاني القدوة والمسئولية ، وقدموا لأسرهم ولمجتمعهم نماذج تُحتذى في العطاء والانتماء والإخلاص.

ولفت إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، والأب يمثل ركيزة أساسية في استقرارها وتنشئة أبنائها على القيم والأخلاق الحميدة ، مؤكدًا على أهمية هذه الاحتفالية التي تُبرز دور الآباء  ، كما أنها تؤكد تقدير الدولة والمجتمع لهم،وتشجع روح القدوة الإيجابية داخل الأسرة المصرية.

وتوجه " السكرتير العام " بالشكر لمديرية التضامن الاجتماعي ،ولجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذا الحدث، تقديرًا لجهودهم في دعم الأسرة، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز القيم المجتمعية النبيلة.

كما اشاد بالنماذج التي نحتفل بها اليوم من الآباء المتميزين، الذين أثبتوا أن القدوة ليست مجرد كلمة، بل هى موقف حكيم نراه في حسن التربية، وفي الالتزام، وفي الإصرار على أن يكون الأب داعمًا لأسرته، وحاميًا لقيمها، ومشاركًا بفعالية في بناء مستقبل أبنائه.

وأكد أن محافظة دمياط وبدعم الدولة المصرية، مستمرة في تنفيذ برامج اجتماعية وتنموية، تهدف إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها، إيمانًا بأن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها ، وأكد  تقديره العميق لكل أب يضحي، من أجل أسرته


هذا وقد تم تكريم الآباء المتميزين بالفائزين بمسابقة الأب قدوة بوزارة التضامن الاجتماعي نبيل محمد البوهى وصبرى عبد الفتاح على المنزلاوى،  والفائزين بالجمعيات "عبد المنعم قتيلو ، اسامه حفيله ،عماد عوض ،سامى الجحر ،تامر فايد ،احمد السعدنى ،محمود المسلمى ، وتكريم خالد ابو الفتوح  ،محمدذكى الامام ،محمد المنزلاوي ،اشرف سليم ،السيد الغرباوى
وكريم خليل

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

رصف الطرق بأسوان

محافظ أسوان يتابع مشروعات رصف الطرق بمركز نصر النوبة

أسامة ربيع

أسامة ربيع يبحث التعاون مع ترسانة ONEX اليونانية في التصنيع وتحويل السفن للوقود النظيف

المهرجان الكشفي

بالأغاني الوطنية.. مدير تعليم جنوب سيناء يشهد التقييم الجمهوري للفرق الكشفية| صور

بالصور

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

