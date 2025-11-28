"الأب قدوة".. احتفالية وزارة التضامن في دمياط

شارك اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري، بالإنابة عن المحافظ في الاحتفالية التى أقامتها مديرية التضامن الاجتماعي بنقابة المهندسين، "الأب قدوة" ، وذلك لتكريم النماذج المشرفة من الآباء، حيث جاءت بحضور المهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين و محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي ولفيف من القيادات بالمحافظة.

وخلال كلمته التي ألقاها بالاحتفالية بالإنابة عن محافظ دمياط ، أعرب اللواء همام عن سعادته البالغة فيها نماذج مضيئة من آبائنا الذين جسّدوا أسمى معاني القدوة والمسئولية ، وقدموا لأسرهم ولمجتمعهم نماذج تُحتذى في العطاء والانتماء والإخلاص.

ولفت إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، والأب يمثل ركيزة أساسية في استقرارها وتنشئة أبنائها على القيم والأخلاق الحميدة ، مؤكدًا على أهمية هذه الاحتفالية التي تُبرز دور الآباء ، كما أنها تؤكد تقدير الدولة والمجتمع لهم،وتشجع روح القدوة الإيجابية داخل الأسرة المصرية.

وتوجه " السكرتير العام " بالشكر لمديرية التضامن الاجتماعي ،ولجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذا الحدث، تقديرًا لجهودهم في دعم الأسرة، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز القيم المجتمعية النبيلة.

كما اشاد بالنماذج التي نحتفل بها اليوم من الآباء المتميزين، الذين أثبتوا أن القدوة ليست مجرد كلمة، بل هى موقف حكيم نراه في حسن التربية، وفي الالتزام، وفي الإصرار على أن يكون الأب داعمًا لأسرته، وحاميًا لقيمها، ومشاركًا بفعالية في بناء مستقبل أبنائه.

وأكد أن محافظة دمياط وبدعم الدولة المصرية، مستمرة في تنفيذ برامج اجتماعية وتنموية، تهدف إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها، إيمانًا بأن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها ، وأكد تقديره العميق لكل أب يضحي، من أجل أسرته



هذا وقد تم تكريم الآباء المتميزين بالفائزين بمسابقة الأب قدوة بوزارة التضامن الاجتماعي نبيل محمد البوهى وصبرى عبد الفتاح على المنزلاوى، والفائزين بالجمعيات "عبد المنعم قتيلو ، اسامه حفيله ،عماد عوض ،سامى الجحر ،تامر فايد ،احمد السعدنى ،محمود المسلمى ، وتكريم خالد ابو الفتوح ،محمدذكى الامام ،محمد المنزلاوي ،اشرف سليم ،السيد الغرباوى

وكريم خليل