اختفاء شقيقين في ظروف غامضة جنوب الأقصر وأهالي القرية يطلقون نداءً للعثور عليهما.. القصة الكاملة

تصاعدت حالة من القلق داخل قرية القرايا التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر بعد تكرار واقعة اختفاء شقيقين في حادثين منفصلين تفصل بينهما ثلاث سنوات مما وضع الأهالي أمام لغز جديد خاصة مع غياب أي معلومات مؤكدة عن مصيرهما حتى الآن.





اختفاء صلاح ربيع منذ ثلاث سنوات

بدأت القصة باختفاء الشاب “صلاح ربيع ضاحي” قبل ثلاث سنوات عقب خروجه من منزله وعدم عودته مرة أخرى ورغم البلاغات التي تقدمت بها أسرته والبحث المستمر في عدة مناطق لم يظهر أي دليل يشير إلى مكانه حتى اليوم مما أبقى القضية مفتوحة طوال هذه الفترة.

غياب شقيقه أحمد في واقعة مشابهة

وفي تطور جديد اختفى شقيقه أحمد ربيع ضاحي يوم 27 نوفمبر 2025 في ظروف غامضة مشابهة حيث غادر منزله ولم يعد مما زاد من حدة القلق داخل القرية وأعاد للأذهان واقعة اختفاء شقيقه صلاح خاصة مع عدم وجود أي مقدمات أو خلافات تفسر هذا الغياب المفاجئ.





نداء من الأسرة وأهالي القرية

أهالي القرايا ناشدوا كل من يمتلك أي معلومة أو لاحظ أي تفاصيل تتعلق بالشقيقين بالتواصل مع الأسرة مؤكدين أن أي معلومة مهما كانت بسيطة قد تساعد في الوصول إلى خيط يمكن تتبعه كما دعا الأهالي إلى نشر صور الشقيقين على مواقع التواصل الاجتماعي أملا في الوصول إلى أي معلومة قد تسهم في عودتهما.

جهود بحث مستمرة

وتواصل الأسرة جهود البحث بالتنسيق مع أبناء القرية والجهات المختصة وسط دعوات متواصلة بأن يعود الشقيقان صلاح وأحمد إلى أسرتهما سالمين في أقرب وقت.