الليلة.. ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد منافسه سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد سليتا فيجو في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بين سبورت.

ويحاول فريق ريال مدريد تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لمواصلة سجل الانتصارات بعد الفوز على فريق أتليتكو بلباو في الجولة الماضية بنتيجة ثلاث أهداف دون رد.

ويرغب ريال مدريد في العودة من جديد للمنافسة وتضيق الفارق مع برشلونة متصدر جدول الترتيب في الوقت الحالي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة وجاء فريق سليتا فيجو في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة .