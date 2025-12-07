قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مصلحة الجمارك: منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الليلة.. ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
القسم الرياضي

يستضيف فريق ريال مدريد منافسه سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد سليتا فيجو في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بين سبورت.

ويحاول فريق ريال مدريد تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لمواصلة سجل الانتصارات بعد الفوز على فريق أتليتكو بلباو في الجولة الماضية بنتيجة ثلاث أهداف دون رد.

ويرغب ريال مدريد في العودة من جديد للمنافسة وتضيق الفارق مع برشلونة متصدر جدول الترتيب في الوقت الحالي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة وجاء فريق سليتا فيجو في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة .

ريال مدريد سيلتا فيجو برشلونة الدوري الإسباني نادي ريال مدريد

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إسحق يحتفل مع اللجنة الأسقفية بمرور 60 عامًا على وثيقة "Nostra Aetate "

مستشفي النيل

لأول مرة.. إجراء جراحات المفاصل بمستشفيي دراو المركزي والنيل في أسوان

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يزور شركة القمم المتخصصة فى تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

