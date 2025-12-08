قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

577177 ألف متفرج في كأس العرب.. و80 ألفا يستعدون لموقعة السعودية والمغرب

لوسيل
لوسيل
إسراء أشرف

يواصل كأس العرب 2025 جذب الجماهير بشكل لافت، بعدما وصل إجمالي الحضور الجماهيري حتى الآن إلى 577,177 مشجعًا في مختلف ملاعب البطولة، في مؤشر واضح على الاهتمام الكبير بالبطولة العربية الأضخم.

وتتجه الأنظار إلى استاد لوسيل، أحد أكبر ملاعب البطولة، لاستضافة هذه المواجهة الكبيرة التي تجمع بين اثنين من أبرز منتخبات البطولة المغرب والسعودية، وسط توقعات بأجواء جماهيرية مميزة قد تكون الأكبر منذ انطلاق النسخة الحالية.

ومن المتوقع أن يشهد استاد لوسيل اليوم حضورًا استثنائيًا يتجاوز 80 ألف مشجع خلال القمة المرتقبة بين السعودية والمغرب، بعد انتهاء جميع التذاكر.

ويدخل المنتخب السعودي مواجهة الليلة وهو في أفضل حالاته بعد أن ضمن بالفعل التأهل إلى دور الثمانية، عقب تحقيقه فوزين متتاليين في دور المجموعات، حيث تغلب "الأخضر" على عُمان بنتيجة 2-1، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز 3-1 على جزر القمر، ليحجز بطاقة العبور قبل الجولة الختامية.

في المقابل، يخوض المنتخب المغربي اللقاء بحثًا عن تأكيد تأهله رسميًا، بعدما جمع 4 نقاط من انتصار مهم على جزر القمر بثلاثية مقابل هدف، ثم تعادل سلبي أمام عُمان في الجولة الثانية.

ويدرك "أسود الأطلس" أهمية مواجهة الليلة نظرًا للتنافس الشديد على صدارة المجموعة.

ومن المنتظر أن تحسم مباراة اليوم ملامح ترتيب المجموعة، سواء باستمرار السعودية في الصدارة أو صعود المغرب للمركز الأول، مما يضيف مزيدًا من الإثارة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

