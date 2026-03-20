ماكرون: مفاوضات لبنان وإسرائيل مرهونة بموافقة تل أبيب

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لن تبدأ إلا بعد منح إسرائيل الضوء الأخضر، رغم إعلان الرئيس اللبناني جوزيف عون استعداده لذلك.



وأضاف ماكرون، عقب قمة أوروبية في بروكسل، أن فرنسا لا تقترح أي اعتراف من لبنان بإسرائيل، وأن دور باريس يقتصر على دعم السلطات اللبنانية لتسهيل النقاشات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، معربًا عن أمله في تحقيق تقدم قريب.



وشدد على أن نجاح المفاوضات يتطلب جاهزية الوفود وموافقة تل أبيب، مؤكدًا أن مهمة نزع سلاح حزب الله تقع على عاتق الجيش اللبناني، واصفًا العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها "غير مناسبة وغير مقبولة" وفق القانون الدولي.



وفي إطار جهود خفض التصعيد، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه سيتوجه إلى إسرائيل بعد جولة في بيروت لبحث قضايا الأمن والمساعدات الإنسانية.