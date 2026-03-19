الصحة اللبنانية: حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية في لبنان ارتفعت إلى 1001 قتيل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الخميس أن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية في لبنان ارتفعت إلى 1001 قتيل منذ 2 مارس الجاري.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على بلدة ​عين قانا​ في جنوب لبنان.

يأتي ذلك في سياق الحرب ضد إيران، والتي اندلعت في 28 فبراير الماضي، بهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك، وأفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن البنتاجون يسعى للحصول على 200 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب على إيران.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المعلومات، أن وزارة الحرب الأمريكية أرسلت الطلب إلى البيت الأبيض.

وفي سياق آخر، استهدفت إيران مصفاة سعودية على البحر الأحمر، وأضرمت النيران في منشآت قطرية للغاز الطبيعي المسال ومصفاتين نفطيتين كويتيتين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية بشكل حاد.