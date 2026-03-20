ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر في عيد الفطر

يعد البصل الأخضر من أساسيات سفرة عيد الفطر مع الفسيخ والرنجة

وهو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، ويؤدي تناوله بانتظام إلى العديد من الفوائد الصحية، خاصة عند إضافته إلى وجبات مثل الفسيخ والرنجة في العيد.



أبرز ما يحدث لجسمك عند تناول الفسيخ والرنجة



تعزيز المناعة:

يحتوي على فيتامين C ومضادات أكسدة تساعد في تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض.



تحسين الهضم:

يساهم في تنشيط حركة الأمعاء وتقليل الانتفاخ، خاصة بعد تناول الأطعمة الدسمة أو المالحة.



تنظيم ضغط الدم:

يحتوي على مركبات تساعد في تحسين صحة القلب وتقليل ضغط الدم المرتفع.



تنقية الجسم من السموم:

يعمل كمطهر طبيعي ويساعد الكبد في التخلص من السموم.



تحسين صحة القلب:

يساهم في تقليل الكوليسترول الضار ودعم الدورة الدموية.



مقاومة البكتيريا:

له خصائص مضادة للبكتيريا، ما يساعد في حماية الجسم من العدوى.



تقليل تأثير الأملاح:

تناوله مع الفسيخ والرنجة يساعد في موازنة تأثير الأملاح وتقليل احتباس السوائل.