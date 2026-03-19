كل عام وأنتم بخير تحت مظلة التحالف الوطني.. مؤسسة أبو العينين توزع كعك العيد | صور

في إطار دورها المجتمعي المستمر، احتفلت مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي بعيد الفطر المبارك بتوزيع كعك العيد في المساجد والشوارع والميادين ، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضمن خطة المؤسسة لإدخال الفرحة على اهالينا خلال أيام عيد الفطر.

وأكدت المؤسسة أن توزيع كعك العيد يأتي استكمالًا لسلسلة الأنشطة التي نفذتها خلال شهر رمضان، والتي تضمنت إقامة موائد إفطار يومية، وتوزيع مئات الآلاف من الوجبات الساخنة، والشنط الغذائية، ووجبات السحور، إلى جانب القوافل المتنقلة التي جابت الشوارع ومحطات القطارات والمترو لإفطار الصائمين وعابري السبيل.

وتحرص مؤسسة أبو العينين، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وبتوجيهات سمية أبو العينين، على استمرار برامج الدعم الغذائي والاجتماعي طوال العام، إيمانًا بأن العمل الخيري مسؤولية مستمرة لا ترتبط بموسم واحد، وأن إدخال الفرحة على الأسر البسيطة في الأعياد لا يقل أهمية عن توفير احتياجاتها الأساسية.

كما شارك عدد كبير من المتطوعين في عمليات التوزيع، في مشهد يعكس روح التكافل والتعاون التي يتميز بها متطوعو مؤسسة ابو العينين.