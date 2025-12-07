ليلى علوي تشيد بـ فيلم هجرة ضمن مهرجان البحر الأحمر

أشادت الفنانة ليلى علوي بفيلم “هجرة” الذي عرض ضمن مهرجان البحر الأحمر.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "فيلم "هجرة" ضمن مهرجان البحر الأحمر عمل بسعودي رائع، شدّني من أول مشهد لآخر لحظة".

وتابعت: “شهد أمين قدّمت سيناريو وإخراج على درجة عالية من الوعي والجمال، أداء تمثيلي متقن، تصوير يخطف الأنفاس، ولوكيشنز تخدم القصة بشكل جميل”.

واختتمت: “ألف مبروك لكل صُنّاع هذا العمل العظيم”.

ومن ناحية أخرى اختتم فريق "ابن مين فيهم؟" تصوير الفيلم الكوميدي المنتظر للنجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد، اللذين يتعاونان مجددًا على الشاشة في عمل جديد مثير للضحك وأيضًا مليء بالمشاعر.

الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، ويشارك في بطولته النجم الواعد أحمد عصام السيد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أخرى من طاقم التمثيل قريبًا.



فيلم ابن مين فيهم؟

تدور أحداث ابن مين فيهم؟ حول "رشدي" (بيومي فؤاد)، وهو رجل أعمال مستهتر، يعيش حياته بلا التزامات، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة التي لا تعرف المساومة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ، ويؤدي هذا الصدام إلى سلسلة من المواقف المعقدة والكوميدية في رحلتهم للبحث عن ابن رشدي، ليستعرض الفيلم موضوعات مثل المسؤولية والعلاقات والروابط غير المتوقعة.