ليلى علوي: وداعا طارق الأمير

نعت الفنانة ليلي علوي الفنان طارق الأمير، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتبت ليلي علوي عبر إنستجرام: وداعا طارق الأمير.

وشيعت، جنازة الفنان طارق الأمير، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

حضر الجنازة الفنان أحمد سعيد عبد الغني، والذي تربطه صله قرابه بالفنان الراحل “ ابن عمته”.

طارق الأمير هو ممثل وكاتب مصري، بدأ مسيرته الفنية في التسعينيات، وبرز في جيله مع فنانين مثل أحمد حلمي ومحمد سعد، حيث قدم مجموعة من الأدوار الثانوية المؤثرة في السينما والتلفزيون، بما في ذلك دور الضابط هاني في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003.

واشتهر طارق بشخصيته التي قدمها في فيلم "عسل أسود" عام 2010، حيث جسد شخصية عبد المنصف التي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، حيث تناول الفيلم تجارب "مصري" بعد عودته من الولايات المتحدة وكيف واجه التحديات المالية.