ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
محافظات

تحرير 410 مخالفات خلال حملات تموينية بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التجارية، بهدف حماية حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات للتلاعب في السلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان جودة وتوافر السلع الأساسية.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها المديرية خلال الأيام الماضية أسفرت عن تحرير 410 مخالفات تموينية متنوعة في عدة قطاعات.

 وذلك في إطار خطة المديرية لضبط الأسواق ومتابعة التزام المخابز والمحال التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في قطاع السلع المدعمة تم تحرير 3 محاضر شملت ضبط تروسيكل محمل بـ6 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، وضبط ما يقرب من نصف طن مكرونة تموينية قبل الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى ضبط 1600 رغيف خبز بلدي مدعم قبل بيعهما في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي إطار مكافحة الغش التجاري، تمكنت الحملات من ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص وبحوزتها أدوية مجهولة المصدر ودون مستندات دالة على مصدرها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أوضح وكيل الوزارة أن قطاع المخابز البلدية حرر 310 مخالفات متنوعة، شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود ميزان داخل المخبز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 90 محضرًا تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر شملت كميات من السكر والأسمنت والسماد والدقيق الأبيض الحر والعلف والزيوت والسجائر، بالإضافة إلى سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي مثل اللحوم والكبدة.

 كما أسفرت الحملات عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومخالفات تتعلق بإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم توافر الاشتراطات الصحية.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 4 محاضر لإدارة محطات وقود بدون ترخيص، مع مصادرة كميات من المواد البترولية المعروضة بالمخالفة للقانون.

كما تم بحث الشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك، وتحرير 3 محاضر لعدم إصدار فواتير ضريبية بالمخالفة للقانون.

المنيا حملات تموين رقابه

