غدًا… انطلاق عروض “الليلة الكبيرة” في قرى ومراكز المنيا

تنطلق غدًا فعاليات الجولة الجديدة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال في مرحلته السادسة، والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح برئاسة الفنان هشام عطوة بالتعاون مع عدد من قطاعات الوزارة. وتشهد هذه الجولة تقديم العرض الشهير “الليلة الكبيرة” بالتعاون مع مسرح القاهرة للعرائس، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الثقافية المصاحبة تشمل معارض للفنون التشكيلية ومعارض للكتاب وورشًا فنية متنوعة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر بمحافظة المنيا.

وتشمل فعاليات الجولة عددًا من قرى ومراكز المحافظة، وهي: أبيوها، المعصرة، أطسا البلد، إضافة إلى فعاليات خاصة تقام في جامعة الأزهر فرع المنيا ومسرح جامعة المنيا، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وأكد الفنان محمد الشرقاوي أن الجولة الجديدة تأتي استكمالًا لخطة المشروع في تعزيز حضور الفنون الحية داخل المحافظات، مشيرًا إلى أن تقديم عرض “الليلة الكبيرة” يمثل فرصة لإتاحة أحد أهم العروض التراثية للجمهور في القرى والجامعات، في إطار حرص البيت الفني للمسرح على جعل الفنون جزءًا من الحياة اليومية للمواطنين ودعم مشاركة الأطفال والشباب في الفعاليات الثقافية.