رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
اقتصاد

75 مخالفة في يوم واحد .. حملات تموين القليوبية تكشف تلاعبًا واسعًا بالمخابز والأسواق

محمد صبيح

نفّذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، حملات رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط 75 مخالفة تموينية داخل نطاق (قليوب – بنها – شبين القناطر – حي غرب شبرا الخيمة – حي شرق شبرا الخيمة).

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، بضرورة تشديد الرقابة على المخابز والأسواق لضمان استقرار المنظومة التموينية ومنع أي محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين.

تموين القليوبية يضبط 75 مخالفة تموينية 

وأسفرت الحملات عن ضبط مخالفات شملت:
إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وغلق المخابز خلال مواعيد العمل الرسمية بدون تصريح، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، إضافة إلى تحرير محضر بعجز رصيد 28 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وضبط ميزان غير صالح للاستخدام. كما تم المرور على صومعة بنها لإجراء فحص حشري للأقماح المخزنة والتأكد من سلامتها قبل توريدها للمطاحن.

كما نفذت إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة حملة على الأسواق أسفرت عن ضبط محل لبيع زيوت السيارات بحيازته 9 جراكن زيت مجهولة المصدر سعة 900 مللي.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار استمرار تنفيذ الحملات التموينية المكثفة على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القوانين أو يحاول استغلال منظومة الدعم، حفاظًا على صحة المواطنين والمال العام.

ودعت المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الخط الساخن 16528.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملات رقابية ضبط 75 مخالفة تموينية

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

وزير الاتصالات

كشف حساب معرض الاتصالات.. استقبال 161 ألف زائر.. و 82 ألفا لـ Connecta

البيئة تستكمل البرامج التوعوية استعدادًا لمؤتمر برشلونة Cop24

البيئة تستكمل البرامج التوعوية استعدادًا لمؤتمر برشلونة Cop24

زيارة وزير الكهرباء

في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد مجمع الوحدات التكنولوجية بأنشاص

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

