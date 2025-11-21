75 مخالفة في يوم واحد .. حملات تموين القليوبية تكشف تلاعبًا واسعًا بالمخابز والأسواق

نفّذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، حملات رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط 75 مخالفة تموينية داخل نطاق (قليوب – بنها – شبين القناطر – حي غرب شبرا الخيمة – حي شرق شبرا الخيمة).

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، بضرورة تشديد الرقابة على المخابز والأسواق لضمان استقرار المنظومة التموينية ومنع أي محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين.

تموين القليوبية يضبط 75 مخالفة تموينية

وأسفرت الحملات عن ضبط مخالفات شملت:

إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وغلق المخابز خلال مواعيد العمل الرسمية بدون تصريح، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، إضافة إلى تحرير محضر بعجز رصيد 28 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وضبط ميزان غير صالح للاستخدام. كما تم المرور على صومعة بنها لإجراء فحص حشري للأقماح المخزنة والتأكد من سلامتها قبل توريدها للمطاحن.

كما نفذت إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة حملة على الأسواق أسفرت عن ضبط محل لبيع زيوت السيارات بحيازته 9 جراكن زيت مجهولة المصدر سعة 900 مللي.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار استمرار تنفيذ الحملات التموينية المكثفة على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القوانين أو يحاول استغلال منظومة الدعم، حفاظًا على صحة المواطنين والمال العام.

ودعت المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الخط الساخن 16528.