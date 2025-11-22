قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
اقتصاد

التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويتجاوز معدلات العام الماضي

محمد صبيح

شهد الأسبوع من ١٤ الي ٢٠ نوفمبر نشاطًا مكثفًا داخل قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية بجميع المحافظات.

وأكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يشهد استقرارًا كبيرًا، ويتجاوز المعدلات المسجلة خلال العام الماضي، مما يعكس نجاح الوزارة في إدارة ملف السلع الحيوية رغم التغيرات العالمية في سلاسل الإمداد ، وأوضح الوزير أن المخزون الحالي من السلع الأساسية يكفي لفترات طويلة، وهو ما يضمن استمرار تدفق السلع للأسواق دون أي تأثير على الأسعار، مع استمرار خطط الوزارة لرفع كفاءة التخزين وتطوير المخازن والصوامع وتأمين احتياجات المواطنين على مدار العام.

أعلن الدكتور شريف فاروق عن التوصل لاتفاق موسع مع شركات القطاع الخاص لضخ كميات إضافية من زيت الطعام داخل المجمعات الاستهلاكية، وتشمل طرح عبوة زيت خليط سعة ٧٠٠ مللي بسعر ٤٦.٦ جنيه فقط ويأتي هذا التعاون ضمن خطة الوزارة للتدخل الإيجابي في السوق من خلال زيادة المعروض وتحقيق توازن حقيقي في الأسعار، خاصة في ظل الاهتمام برفع جودة المنتجات المطروحة للمواطنين وتوفير بدائل متعددة بأسعار مناسب.

 توافر السكر الحر بكميات ضخمة داخل المجمعات الاستهلاكية

أكد وزير التموين أن السكر الحر متوفر بكميات كبيرة في جميع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بسعر ٢٨ جنيهًا للكيلو، مع استمرار الدفع بكميات إضافية لمنع أي محاولات لاحتكار أو رفع الأسعار .

كما تتابع الوزارة بشكل يومي حركة البيع والتوزيع بالتنسيق مع المديريات لضمان وصول السكر لكل المناطق دون نقص، مع استمرار جهود الرقابة على الأسواق لمنع أي تجاوزات أو ارتفاعات غير مبرر.

زيارة رسمية إلى لبنان والمشاركة في مؤتمر “بيروت وان”

توجه وزير التموين إلى العاصمة اللبنانية بيروت تلبية لدعوة رسمية من وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، للمشاركة في فعاليات مؤتمر “بيروت وان”، والذي عُقد بحضور الرئيس اللبناني ومجموعة كبيرة من القيادات والمسؤولين الاقتصاديين.

وشهدت الزيارة حضور الوزير الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية التي تناولت تعزيز التعاون المصري–اللبناني في مجالات التجارة، والسلع الاستراتيجية، وتبادل الخبرات في إدارة منظومات التموين والدعم، بما يخدم استقرار الأسواق في البلدين.

مشاركة وزير التموين في جلسة “القطاع الخاص – المحرك لمستقبل لبنان”

شارك الدكتور شريف فاروق في الجلسة الحوارية التي ناقشت الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم مستقبل الاقتصاد اللبناني.

وخلال الجلسة، استعرض الوزير التجربة المصرية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الصناعة والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي هو مفتاح مواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة.

وأشار إلى أن المنتدى يُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الدول العربية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.



 

التموين الأسواق الأمن الغذائي السكر الجلسة الافتتاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسلا
