أموى: نعمل على تطوير المنظومة الجمركية لدفع حركة الاستثمار والتجارة

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على تطوير المنظومة الجمركية فى إطار رؤية متكاملة لدفع حركة الاستثمار والتجارة، موضحًا أننا لدينا برنامج شامل ومتطور للإصلاح الجمركى يرتكز على تيسير وتسريع الإجراءات لاختصار زمن الإفراج.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل لتفقد ميناء العين السخنة، ومتابعة أعمال التطوير والتحديث بالميناء التي رافقه فيها، كل من وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.

بدأت الجولة بحضور احتفالية شركة هاتشيسون العالمية بمناسبة وصول 3 أوناش رصيف عملاقة (STS) من إجمالي 6 أوناش، بالإضافة إلى 12 ونش ساحة أوتوماتيكي (RTG) من إجمالي 18 ونشًا، وذلك للعمل بمحطة هاتشيسون رقم (1) التي تعد أول محطة آلية متكاملة بميناء السخنة.

وعلى هامش الزيارة، قام أموي يرافقه حسام جاد المولى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، بزيارة مبنى موانئ دبي وعقد اجتماعًا مع مديري الميناء لاستعراض خطة التطوير، كما قام بزيارة مبنى الجمارك بميناء السخنة والاستماع إلى العاملين والمتعاملين.

أشار أموي، خلال تفقده المنافذ الجمركية بالعين السخنة، إلى أهمية استخدام أنظمة التبنيد والتقييم الآلى ومنظومة المخاطر الشاملة، لتبسيط وتسريع الإجراءات ورفع كفاءة العمل الجمركى، على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات عن مجتمع الأعمال بما يساعد فى تحفيز الإنتاج والاستثمار.

أضاف أموي أننا نسعى مع شركائنا من المنتجين والمصدرين والمستوردين لتذليل العقبات فى إطار من المساندة والمرونة، بما يدعم بيئة الأعمال وحركة الاستثمار والتصدير.