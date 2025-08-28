جمارك القاهرة تبيع 115 سيارة وبضائع متنوعة بـ6.9 مليون جنيه في جلسة مزاد علني

أقامت جمارك القاهرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ١١٥ من لوطات السيارات والبضائع المهملة والراوكد المخزنة بجمرك السيارات بمطار القاهرة وجمرك تفتيش الركاب وجمرك البيوع الجمركية ومخزن ٦ أكتوبر والملاحق الخاصة به.

وجاء ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٩ لوط من السيارات المعروضة ، بمبلغ ٥ مليون و٣٠٣ ألف جنيه ، والبيع النهائى لعدد ١٧ لوط من البضائع المعروضة ، بمبلغ مليون و٥٨٦ ألف و٨٠٠ جنيه ، بإجمالي مباع ٢٦ لوط سيارات وبضائع بمبلغ ٦ مليون و٨٨٩ ألف و٨٠٠ جنيه .٦ مليون و ٨٨٩ ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ لسيارات وبضائع جمارك القاهرة



تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أقامت جمارك القاهرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ١١٥ من لوطات السيارات والبضائع المهملة والراوكد المخزنة بجمرك السيارات بمطار القاهرة وجمرك تفتيش الركاب وجمرك البيوع الجمركية ومخزن ٦ أكتوبر والملاحق الخاصة به.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٩ لوط من السيارات المعروضة ، بمبلغ ٥ مليون و٣٠٣ ألف جنيه ، والبيع النهائى لعدد ١٧ لوط من البضائع المعروضة ، بمبلغ مليون و٥٨٦ ألف و٨٠٠ جنيه ، بإجمالي مباع ٢٦ لوط سيارات وبضائع بمبلغ ٦ مليون و٨٨٩ ألف و٨٠٠ جنيه .