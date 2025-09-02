قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الجمارك: منطقة لوجستية جديدة بتكلفة 85 مليون دولار قيد الإنشاء بالسخنة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن تقديره للاعمال الجارية في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالبلاد، مؤكداً التزام المصلحة بتعزيز التعاون مع القائمين على التطوير بما يدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

وأشار إلى أن الشراكة مع "بي ورلد – مصر" تمثل ركيزة أساسية في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وتسهيل حركة التجارة عبر واحد من أهم الموانئ الاستراتيجية على البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها "أموي" إلى ميناء "دي بي ورلد – السخنة"، حيث تم بحث آفاق جديدة للتعاون في مجال تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتبسيط حركة التجارة.

ومنذ انطلاق عملياتها في مصر عام 2008، ضخت "دي بي ورلد" استثمارات تجاوزت قيمتها المليار دولار، لترسخ مكانتها كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية.

وخلال الزيارة، استعرض محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لدي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا، أبرز المشروعات الحالية وفي مقدمتها إنشاء منطقة لوجستية متطورة في السخنة باستثمارات تبلغ 85 مليون دولار على مساحة 300 ألف متر مربع. وستضم هذه المنطقة بنية تحتية حديثة تشمل مخازن للتخزين العام والمبرد، وساحات للبضائع، ومناطق مخصصة للحاويات الفارغة، بما يضيف قيمة ملموسة للشركات المحلية والعالمية.

وأكد شهاب أن هذه المشروعات صممت لتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي بما يتماشى مع أهداف الحكومة قبل نهاية عام 2025.

وأضاف: "استثماراتنا في الحلول الرقمية المتقدمة والتميز التشغيلي تهدف إلى جعل ميناء السخنة نموذجاً عالمياً في سرعة الأداء وجودة الخدمات".

كما استعرض فريق الإدارة في "دي بي ورلد – مصر" أبرز إنجازات الشركة خلال عام 2024، والتي عززت من مكانة السخنة كبوابة التجارة الأولى لمصر على البحر الأحمر، حيث بلغت طاقة المناولة 1.75 مليون حاوية نمطية، وتضاعفت صادرات الحاويات المبردة مقارنة بعام 2023، ومر عبر الميناء 21% من إجمالي تجارة مصر مع توقعات بارتفاع النسبة إلى 24% هذا العام.

كما شهد الميناء تصدير 2,000 سيارة "نيسان" إلى ميناء جبل علي، ودعم نشاط سياحة الرحلات البحرية باستقبال 60 ألف راكب على متن سفن "إم إس سي كروز".

وبفضل هذه الإنجازات، تواصل "دي بي ورلد – مصر" ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في تطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي رائد للتجارة والشحن.

الجمارك مناطق لوجستية ميناء دبى العالمى

سيدة على تيك توك تثير ضجة بتنبؤها بوفاة ترامب يوم 3 سبتمبر

ماجدة خير الله: عدم فهم نهايات «ما تراه ليس كما يبدو» ليست فى صالحه

طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة

موعد أذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر

