عاجل
وثائق مسرّبة تكشف: خطة فرنسية لتجهيز المستشفيات لـ "سيناريو الحرب"
إيطاليا: سنضمن الحماية لمواطنينا المشاركين في أسطول الصمود
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
محافظات

جولة تفقدية لرئيس شركة الصرف الصحي بمنطقة الجمرك لمتابعة المشروعات

أحمد بسيوني

قام اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية بمنطقة الجمرك، وذلك في إطار خطة المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

 وخلال الجولة، تابع “نافع” سير الأعمال الجارية بنطاق مشروعات الإحلال والتجديد الجارية لشبكات الصرف الصحي، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المعدات والمنشآت.

وشدد رئيس الشركة على أهمية الالتزام بخطط الصيانة والمتابعة الميدانية المستمرة، لضمان استمرارية كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الشركة تولي اهتماماً خاصاً بالمناطق ذات الكثافة السكانية مثل الجمرك، باعتبارها من المناطق الحيوية بالإسكندرية، مشيراً إلى أن هذه الجولات تأتي ضمن استراتيجية الشركة للوقوف على التحديات الفعلية والعمل على معالجتها بشكل فوري، إلى جانب دعم فرق العمل وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان أعلى مستوى من الأداء.

الاسكندرية صرف صحي الجمرك جولة تفقدية اللواء محمود نافع

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

