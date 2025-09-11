جولة تفقدية لرئيس شركة الصرف الصحي بمنطقة الجمرك لمتابعة المشروعات

قام اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية بمنطقة الجمرك، وذلك في إطار خطة المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وخلال الجولة، تابع “نافع” سير الأعمال الجارية بنطاق مشروعات الإحلال والتجديد الجارية لشبكات الصرف الصحي، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المعدات والمنشآت.

وشدد رئيس الشركة على أهمية الالتزام بخطط الصيانة والمتابعة الميدانية المستمرة، لضمان استمرارية كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الشركة تولي اهتماماً خاصاً بالمناطق ذات الكثافة السكانية مثل الجمرك، باعتبارها من المناطق الحيوية بالإسكندرية، مشيراً إلى أن هذه الجولات تأتي ضمن استراتيجية الشركة للوقوف على التحديات الفعلية والعمل على معالجتها بشكل فوري، إلى جانب دعم فرق العمل وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان أعلى مستوى من الأداء.