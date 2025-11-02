قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الأحد 2-11-2025، مقابل الجنيه استقرت، عقب تراجعها نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وسجل أقل سعر للدولار  47.15  جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس  47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع .

سعر صرف الدولار الآن 

 

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار  البنك العقاري المصري العربي  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد   47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست  47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك ميد بنك  47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي   47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار في في البنك الاهلي الكويتي   47.16 جنيه للشراء و47.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 47.15  جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.15  جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.15  جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.15  جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  47.15  جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.15  جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

