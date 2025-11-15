قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق
القاهرة بتتجدد.. رسالة قوية من أحمد موسى للمشككين في جهود التطوير
في معرض إيديكس.. أحمد موسى: هتشوفوا إحدى القطع العسكرية الثقيلة اللي صنعتها مصر
غدا فتح باب الحجز.. شروط وخطوات الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية كاب فيردي
أسوشيتد برس: مقتل 17 شخصا في هجوم مدعوم من داعش على مستشفى بالكونغو
بوست خايب .. رد صادم من ياسمين الخطيب على محمد خير لانتقاده ظهورها بالحجاب
أحمد موسى: اهتمام رئاسي بملف التنقيب عن الغاز والبترول
متحدث الصحة يتدخل على الهواء لحل أزمة مريض قلب .. فيديو
مجلس الوزراء يستعرض كيف تحولت تلال الفسطاط من بؤرة للمخلفات إلى واجهة حضارية في قلب القاهرة
مفتي الجمهورية يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية
الصحة: المريض مش هيلف بأوراقه تاني على المستشفيات.. فيديو
تراجع ملحوظ .. سعر الحديد والأسمنت اليوم بسوق مواد البناء

سعر الحديد والأسمنت
سعر الحديد والأسمنت
خالد يوسف

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك «جوجل»، عن سعر طن الحديد فى عدد من الشركات العاملة بالسوق المصرية، إضافة إلى سعر طن الأسمنت اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، وشهدت اسعار الحديد والاسمنت تراجعا ملحوظا اليوم بالأسواق في مصر، وذلك بسبب استقرار أسعار الصرف في البنوك المصرية لكافة العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث يتم استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من الخارج بالعملات الأجنبية مما يسهم في استقرار أسعار التداول.

سعر الحديد اليوم في مصر

أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء عن سعر الحديد اليوم في مصر، إذ يعد الحديد من أبرز مواد البناء في الأسواق، كما أنه يشهد تحديثات في سعر الطن بشكل يومي، حيث جاءت الأسعار من أرض مصانع الإنتاج كما يلي:-

ـ بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثمارى 37000 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 772 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.

ـ بلغ سعر حديد عز نحو 38655 جنيها مسجلا تراجع قدره 939 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس.

ـ سجل سعر حديد المراكبى يسجل نحو 37،500 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد بشاى سجل نحو 38،500 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد العشرى سجل 36،200 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد المصريين سجل 38،000 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد بيانكو 37،500 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد العتال: 36،000 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد المعادي: 36،000 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد الكومي: 35،000 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد عطية: 37،500 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد سرحان: 34،500 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد مصر ستيل: 34،000 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد الجارحي: 37،900 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد السويس للصلب: 37،900 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد المدينة: 36،000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى مصر

ـ سعر طن أسمنت حلوان سجل نحو 4,077 جنيهًا مسجلا ارتفاع 9 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس

ـ سجل سعر طن اسمنت السويدي 4,080 جنيهًا.

ـ سجل سعر طن اسمنت المعلم 3,730 جنيهًا.

ـ سجل سعر طن اسمنت السهم 3,750 جنيهًا.

ـ سجل سعر طن اسمنت الفهد 3,740 جنيهًا.

ـ سجل سعر طن اسمنت قنا (المسلة) 4,200 جنيهًا.

ـ سجل سعر طن اسمنت وادي النيل 3,800 جنيهًا.

ـ سجل سعر طن اسمنت التعمير 3,550 جنيهًا.

ـ سجل سعر طن اسمنت المخصوص 3,900 جنيهًا.

ـ سجل سعر طن اسمنت السويس 3,910 جنيهًا.

ـ سجل سعر طن أسمنت مصر بني سويف 3,800 جنيهًا.

ـ سجل سعر طن اسمنت النصر 3,770 جنيهًا.

ـ سجل سعر طن اسمنت سيناء 42.5 3,750 جنيهًا.

سعر الطوب الاحمر اليوم

جاء سعر الطوب الاحمر اليوم في مصر بجميع الانواع والاصناف كالتالي..

ـ سجل سعر طوب أحمر طفلي مثقب 19×9×6 سم ألف طوبة 1,550 جنيه.

ـ سجل سعر طوب أحمر طفلي مثقب 19×9×12 سم ألف طوبة 3,100 جنيه.

ـ سجل سعر طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×12 سم ألف طوبة 4,900 جنيه.

ـ سجل سعر طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 2,400 جنيه.

ـ سجل سعر طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×12 سم ألف طوبة 3,950 جنيه.

تراجع ملحوظ سعر الحديد والأسمنت سوق مواد البناء استقرار أسعار الصرف سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت

