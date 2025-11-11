قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت

حديد
حديد
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار الفروق بين المصانع والموزعين، حيث سجلت أسعار الحديد والأسمنت مستويات متفاوتة، بينما حافظت باقي مواد البناء مثل الرمل والزلط على استقرارها مع اختلافات في بعض المناطق.

أسعار الحديد للطن من أرض المصنع..

حديد عز: 38,200 جنيه

حديد بشاي: 41,000 جنيه

حديد المصريين: 38,000 جنيه

حديد الجارحي: 36,000 جنيه

حديد المراكبي: 37,500 جنيه

حديد العشري: 39,500 جنيه

حديد السويس: 39,000 جنيه

حديد الكومي: 36,000 جنيه


أسعار الأسمنت للطن من أرض المصنع..

الأسمنت الرمادي: 3,896 جنيه

أسمنت السويدي: 3,650 جنيه

أسمنت السويس: 3,450 جنيه

أسمنت حلوان: 3,460 جنيه

أسمنت الفهد: 3,600 جنيه

أسمنت العسكري: 3,500 جنيه

الأسمنت المقاوم: بين 3,700 و3,900 جنيه


أسعار باقي مواد البناء

الرمل الناعم: 160 جنيهًا للمتر المكعب

الرمل الخشن: 180 جنيهًا للمتر المكعب

الزلط الكبير: من 405 إلى 430 جنيهًا للمتر المكعب

الزلط الصغير: من 380 إلى 400 جنيهًا للمتر المكعب

الطوب الأحمر: من 950 إلى 1,200 جنيه للألف طوبة حسب المقاس

الجبس: من 1,200 إلى 1,400 جنيه للطن


ويؤكد خبراء السوق أن حالة الاستقرار الحالية قد تكون مؤقتة، إذ تظل أسعار مواد البناء مرتبطة بعوامل خارجية مثل تكاليف الطاقة وأسعار الخامات المستوردة وسعر الدولار

بينما تلعب تكاليف النقل دورًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك في مختلف المحافظات.

أسمنت طوب

