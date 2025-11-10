قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
بعد هزيمة ليفربول.. واين روني يهاجم محمد صلاح: "لا يساعد زملاءه"
النائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة
جيش الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة تبادل الأسرى
17 صغيرا.. القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة
10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بمدينة السادات ومحافظ المنوفية ينتقل لموقع الحادث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025

الحديد والاسمنت
الحديد والاسمنت
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 تباينًا ملحوظًا في أسواق مواد البناء، حيث سجلت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا في بعض المصانع، بينما حافظ الأسمنت على استقرار نسبي مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار الحديد اليوم في مصر

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 37664.45 جنيه، منخفضًا بنحو 702.69 جنيه عن تعاملات الأيام الماضية.
فيما بلغ سعر طن حديد عز نحو 39384.89 جنيه، متراجعًا بمقدار 935.9 جنيه، وهو السعر المعلن للمستهلك شاملًا تكاليف النقل وهامش الربح.

وجاءت أسعار باقي أنواع الحديد في السوق المحلي كما يلي:

  • حديد بشاي: 38,400 جنيه للطن.
  • حديد المصريين: 38,000 جنيه للطن.
  • حديد العتال: 38,000 جنيه للطن.
  • حديد المعادي: 38,000 جنيه للطن.
  • حديد الكومي: 36,000 جنيه للطن.
  • حديد العشري: 36,200 جنيه للطن.
  • مصر ستيل: 37,500 جنيه للطن.
  • بيانكو: 36,500 جنيه للطن.
  • حديد الجيوشي: 37,000 جنيه للطن.
  • حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن.
  • حديد عطية: 38,500 جنيه للطن.

ويُشار إلى أن سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة يبدأ من 42,000 جنيه، مع زيادة تقديرية للمستهلك تتراوح بين 500 و1000 جنيه لدى بعض التجار والموزعين بحسب المنطقة ومصاريف النقل.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025

أما بالنسبة إلى أسعار الأسمنت اليوم فقد سجلت استقرارًا نسبيًا في السوق، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار الرسمية.

وجاءت الأسعار كما يلي:

  • أسمنت رمادي: 4027.93 جنيه للطن.
  • أسمنت السويدي: 3,650 جنيه للطن.
  • أسمنت السويس: 3,450 جنيه للطن.
  • أسمنت حلوان: 3,460 جنيه للطن.
  • أسمنت المخصوص: 3,440 جنيه للطن.
  • أسمنت التعمير: 3,350 جنيه للطن.
  • أسمنت المعلم: 3,350 جنيه للطن.
  • أسمنت السهم: 3,390 جنيه للطن.
  • أسمنت الفهد: 3,340 جنيه للطن.
  • أسمنت وادي النيل: 3,350 جنيه للطن.
  • أسمنت مصر بني سويف: 3,395 جنيه للطن.

إنتاج مصر من الأسمنت

شهد قطاع الأسمنت في مصر نموًا كبيرًا خلال العام الماضي، حيث ارتفع إنتاج البلاد خلال أول 7 أشهر من عام 2024 بنسبة 33.7%، ليصل إلى 29.7 مليون طن مقارنة بـ 22.2 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يعكس حالة من التعافي التدريجي في قطاع مواد البناء مع زيادة الطلب والمشروعات القومية الكبرى.

مؤشرات سوق مواد البناء

ويُرجع خبراء الصناعة التراجع في أسعار الحديد إلى انخفاض أسعار الخامات عالميًا وتراجع الطلب النسبي في السوق خلال الربع الأخير من العام، فيما حافظت أسعار الأسمنت على ثباتها نتيجة استقرار تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة.

ويتوقع الخبراء أن تشهد السوق استقرارًا خلال الأسابيع المقبلة، مع ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة في أسعار البليت وخامات الحديد عالميًا.

أسعار الحديد والأسمنت الحديد الأسمنت أسعار الحديد اليوم في مصر أسعار الأسمنت اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

الاهلي

احتفالات الأهلي بلقب السوبر تتصدر مواقع التواصل.. صور

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

إقبال كبير من الشباب على لجان الجيزة القومية في أول أيام انتخابات النواب 2025

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات لا تعرفها من قبل عن الماغنسيوم

باسم يوسف

باسم يوسف يشارك في «تريند الجلابية» احتفالًا بالزي الشعبي المصري

بالصور

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الجيزة القومية الابتدائية بالجيزة

انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥

حملات مكبرة لمتابعة التزام سائقي السرفيس بتعريفة الركوب الرسمية وخطوط السير بالزقازيق

سرفيس
سرفيس
سرفيس

بعد شائعات حول الانفصال.. 10 صور رومانسية تجمع هنادى مهنا وزوجها

بعد شائعات حول إنفصالهم..10 صور رومانسية تجمع بين هنادى مهنا وزوجها
بعد شائعات حول إنفصالهم..10 صور رومانسية تجمع بين هنادى مهنا وزوجها
بعد شائعات حول إنفصالهم..10 صور رومانسية تجمع بين هنادى مهنا وزوجها

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد