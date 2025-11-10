عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 تباينًا ملحوظًا في أسواق مواد البناء، حيث سجلت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا في بعض المصانع، بينما حافظ الأسمنت على استقرار نسبي مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار الحديد اليوم في مصر

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 37664.45 جنيه، منخفضًا بنحو 702.69 جنيه عن تعاملات الأيام الماضية.

فيما بلغ سعر طن حديد عز نحو 39384.89 جنيه، متراجعًا بمقدار 935.9 جنيه، وهو السعر المعلن للمستهلك شاملًا تكاليف النقل وهامش الربح.

وجاءت أسعار باقي أنواع الحديد في السوق المحلي كما يلي:

حديد بشاي: 38,400 جنيه للطن.

حديد المصريين: 38,000 جنيه للطن.

حديد العتال: 38,000 جنيه للطن.

حديد المعادي: 38,000 جنيه للطن.

حديد الكومي: 36,000 جنيه للطن.

حديد العشري: 36,200 جنيه للطن.

مصر ستيل: 37,500 جنيه للطن.

بيانكو: 36,500 جنيه للطن.

حديد الجيوشي: 37,000 جنيه للطن.

حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن.

حديد عطية: 38,500 جنيه للطن.

ويُشار إلى أن سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة يبدأ من 42,000 جنيه، مع زيادة تقديرية للمستهلك تتراوح بين 500 و1000 جنيه لدى بعض التجار والموزعين بحسب المنطقة ومصاريف النقل.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025

أما بالنسبة إلى أسعار الأسمنت اليوم فقد سجلت استقرارًا نسبيًا في السوق، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار الرسمية.

وجاءت الأسعار كما يلي:

أسمنت رمادي: 4027.93 جنيه للطن.

أسمنت السويدي: 3,650 جنيه للطن.

أسمنت السويس: 3,450 جنيه للطن.

أسمنت حلوان: 3,460 جنيه للطن.

أسمنت المخصوص: 3,440 جنيه للطن.

أسمنت التعمير: 3,350 جنيه للطن.

أسمنت المعلم: 3,350 جنيه للطن.

أسمنت السهم: 3,390 جنيه للطن.

أسمنت الفهد: 3,340 جنيه للطن.

أسمنت وادي النيل: 3,350 جنيه للطن.

أسمنت مصر بني سويف: 3,395 جنيه للطن.

إنتاج مصر من الأسمنت

شهد قطاع الأسمنت في مصر نموًا كبيرًا خلال العام الماضي، حيث ارتفع إنتاج البلاد خلال أول 7 أشهر من عام 2024 بنسبة 33.7%، ليصل إلى 29.7 مليون طن مقارنة بـ 22.2 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يعكس حالة من التعافي التدريجي في قطاع مواد البناء مع زيادة الطلب والمشروعات القومية الكبرى.

مؤشرات سوق مواد البناء

ويُرجع خبراء الصناعة التراجع في أسعار الحديد إلى انخفاض أسعار الخامات عالميًا وتراجع الطلب النسبي في السوق خلال الربع الأخير من العام، فيما حافظت أسعار الأسمنت على ثباتها نتيجة استقرار تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة.

ويتوقع الخبراء أن تشهد السوق استقرارًا خلال الأسابيع المقبلة، مع ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة في أسعار البليت وخامات الحديد عالميًا.