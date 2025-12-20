قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاستثماري يقفز 500 جنيها.. أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم السبت

خالد يوسف

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث «جوجل»، عن أسعار مواد البناء، خاصة عن سعر طن الحديد فى عدد من الشركات العاملة بالسوق المصرية، إضافة إلى سعر طن الأسمنت اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.

أسعار الحديد اليوم السبت 20 ديسمبر 2025

تباينت اسعار طن الحديد بين الشركات فى سوق مواد البناء ارتفاعا وانخفاضا وكذا الاسمنت، وفيما يلى أسعار طن الحديد، وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء:

ـ بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثمارى 37050 جنيهًا مسجلًا ارتفاع قدره 517 جنيهات عن الاسعار المسجلة أمس

ـ بلغ سعر حديد عز نحو 37500 جنيهًا مسجلا ارتفاع قدره 27 جنيهًا عن الاسعار المسجلة أمس.

ـ سعر حديد المراكبى يسجل نحو 37500 جنيها للطن

ـ سعر حديد بشاى سجل نحو 38500 جنيها للطن.

ـ سعر حديد العشرى سجل 36200 جنيها للطن.

ـ سعر حديد المصريين سجل 38000 جنيها للطن.

ـ سعر مصر ستيل يصل إلى 33000 جنيها للطن.

ـ سعر حديد سرحان يبلغ نحو 33000 جنيها للطن.

ـ سعر حديد بشاي إلى 35000 جنيها للطن.

ـ سعر حديد عطية إلى 33000 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 فى مصر

ـ سعر طن أسمنت الرمادي بلغ نحو 4061 جنيهًا مسجلا ارتفاع قدره 82 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس

ـ سعر طن أسمنت السويدى سجل نحو 3650 جنيهًا.

ـ سعر طن أسمنت الفهد سجل نحو 3350 جنيهًا.

ـ سعر طن أسمنت السويس سجل نحو 3450 جنيهًا.

ـ سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 3720 جنيهًا.

ـ سعر طن أسمنت حلوان فوصل إلى 3850 جنيهًا.

ـ سعر طن أسمنت وادي النيل إلى 3730 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

ـ بلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض نحو 4950 جنيهًا.

ـ سجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4950 جنيهًا.

ـ فيما وصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء إلى 4950 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم

ـ سعر طن أسمنت الواحة يسجل نحو 2950 جنيهًا.

ـ وصل سعر طن أسمنت أهل مصر إلى 3200 جنيها.

