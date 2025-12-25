أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت

شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم، الخميس 25 ديسمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار الفروق بين المصانع والموزعين، حيث سجلت أسعار الحديد والأسمنت مستويات متفاوتة، بينما حافظت باقي مواد البناء مثل الرمل والزلط على استقرارها مع اختلافات في بعض المناطق.

أسعار الحديد للطن من أرض المصنع

حديد عز: 38,200 جنيه.

حديد بشاي: 41,000 جنيه.

حديد المصريين: 38,000 جنيه.

حديد الجارحي: 36,000 جنيه.

حديد المراكبي: 37,500 جنيه.

حديد العشري: 39,500 جنيه.

حديد السويس: 39,000 جنيه.

حديد الكومي: 36,000 جنيه.



أسعار الأسمنت للطن من أرض المصنع

الأسمنت الرمادي: 3,896 جنيه.

أسمنت السويدي: 3,650 جنيه.

أسمنت السويس: 3,450 جنيه.

أسمنت حلوان: 3,460 جنيه.

أسمنت الفهد: 3,600 جنيه.

أسمنت العسكري: 3,500 جنيه.

الأسمنت المقاوم: بين 3,700 و3,900 جنيه.



أسعار باقي مواد البناء

الرمل الناعم: 160 جنيهًا للمتر المكعب.

الرمل الخشن: 180 جنيهًا للمتر المكعب.

الزلط الكبير: من 405 إلى 430 جنيهًا للمتر المكعب.

الزلط الصغير: من 380 إلى 400 جنيه للمتر المكعب.

الطوب الأحمر: من 950 إلى 1,200 جنيه للألف طوبة حسب المقاس.

الجبس: من 1,200 إلى 1,400 جنيه للطن.

ويؤكد خبراء السوق أن حالة الاستقرار الحالية قد تكون مؤقتة، إذ تظل أسعار مواد البناء مرتبطة بعوامل خارجية مثل تكاليف الطاقة وأسعار الخامات المستوردة وسعر الدولار.

بينما تلعب تكاليف النقل دورًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك في مختلف المحافظات.