كافالييرز يُسقِط بيستونز في دوري أن بي أيه لكرة السلة

أسقط كليفلاند كافالييرز ضيفه ديترويت بيستونز، متصدر المنطقة الشرقية، بالفوز عليه 113-109 الثلاثاء في دوري "أن بي أيه" لكرة السلة رغم غياب نجمه المصاب دونوفان ميتشل، فيما حقق سان أنتونيو سبيرز فوزا ساحقا على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 131-91.

وسجل جايلون تايسون 22 نقطة، فيما أحرز كل من جيمس هاردن وإيفان موبلي 18 نقطة، ليحقق كافالييرز فوزا لافتا أمام جماهيره هو الـ39 له هذا الموسم مقابل 24 هزيمة، معززا مركزه الرابع في الشرق.

وتقدم كافالييرز في وقت مبكر من الربع الثاني، وتمسك بالأفضلية حتى النهاية بفضل دفاع صلب وأداء هجومي منتظم.

وقال مدربه كيني أتكينسون بعد المباراة: "إنه فوز جيد، ليس مثاليا على الإطلاق، لكننا سنقبل به".

وكان جايلن دورين أفضل مسجلي بيستونز برصيد 24 نقطة، في ليلة محبطة لنجم الفريق كايد كانينغهام الذي اكتفى بعشر نقاط فقط بعدما رضخ للدفاع الذي فرضه عليه أصحاب الأرض.

وعن طريقة التعامل مع كانينغهام، قال أتكينسون: "عليك أن تحاول إنهاكه، أن تواجهه في كل تسديدة، وأن تحاول إبقاءه بعيدا عن خط الرميات الحرة (أي عدم ارتكاب الأخطاء عليه)".

ورغم الخسارة، بقي بيستونز متصدرا للمنطقة الشرقية بـ45 فوزا مقابل 15 هزيمة، بفارق أربع مباريات ونصف أمام بوسطن سلتيكس الثاني.

وقدم سان أنتونيو سبيرز عرضا رائعا خارج الديار باكتساحه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 131-91.

وغادر جمهور سيكسرز الملعب قبل النهاية بعدما وسع سبيرز الفارق إلى 49 نقطة أواخر الربع الثالث.

وسجل ثمانية لاعبين من سبيرز 10 نقاط أو أكثر وكان أفضلهم ديفن فاسيل وديلان هاربر بـ22 نقطة لكل منهما، ليحقق الضيوف انتصارهم الرابع والأربعين مقابل 17 هزيمة.

وفي أبرز المباريات فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب ومتصدر المنطقة الغربية على شيكاغو بولز 116-108 ومينيسوتا تمبروولفز على ممفيس غريزليز 117-110 ونيويورك نيكس على تورونتو رابتورز 111-95 ولوس أنجليس ليكرز على نيو أورليانز بيليكانز 110-101.