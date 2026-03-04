ثروت سويلم: في المرات السابقة كانت الأندية تنسحب "تلكيك" وتعاقب لكن عندما انسحب الأهلي كان لديه عذر

كشف الإعلامي أمير هشام عن تصريحات ثروت سويلم ،عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وقال ثروت سويلم: "في المرات السابقة كانت الأندية تنسحب "تلكيك" لذلك كانت تعاقب بخصم 6 نقاط، لكن عندما انسحب الأهلي كان لديه عذر وهو عدم تحقيق طلبه بوجود طاقم تحكيم أجنبي ولهذا السبب لم يعاقب بنفس العقوبة".

وأوضح سويلم خلال برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن أن قرعة الدور المقبل ستكون علنية عقب انتهاء الدور الأول يوم 12 مارس الجاري، مؤكدًا أنه لن تتكرر أخطاء قرعة الموسم الماضي.



كما أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن سبب خصم 3 نقاط من النادي الأهلي تم وفقًا للوائح المنظمة، ولم يكن مجاملة للنادي، مضيفا أن نفس القرار كان صادرًا عن لجنة الاستئناف، مؤكدًا أن قرار المحكمة الرياضية الدولية (كاس) كان متوقعا، مشددًا على أن الموضوع قد انتهى، والأهلي هو بطل الدوري.