شبكة مكتبات مصر العامة المتنقلة تحصد جائزة التميز في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات بقطر

حصدت شبكة مكتبات مصر العامة المتنقلة الإقليمية جائزة التميز في تقديم خدمات المعلومات، وذلك تقديراً لمبادراتها النوعية في تشغيل منظومة المكتبات المتنقلة ودورها البارز في الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز إتاحة المعرفة والخدمات الثقافية لجميع أفراد المجتمع.

وجاء هذا التكريم خلال فعاليات المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الذي عُقد في دولة قطر، وسط مشاركة واسعة من المؤسسات المكتبية والبحثية العربية.

كما حصلت مكتبة مصر العامة على جائزة التميز المهني مناصفة مع مكتبة دبي العامة فى شخص الدكتور أحمد أمان، تقديرا للدور الفعّال الذي يقوم به الجانبان في تطوير الخدمات المكتبية وتبني أفضل الممارسات المهنية في قطاع المكتبات.

وتسلّم الجوائز الدكتور أحمد أمان، المنسق العام لمكتبات مصر العامة الإقليمية، والاستاذة أماني حسن مدير إدارة الادارة الاستراتيجية بالمكتبة

كما أكد الدكتور احمد أن هذا الفوز يعكس حرص مكتبات مصر العامة على تطوير خدماتها وتوسيع نطاق وصولها، خاصة عبر المكتبات المتنقلة التي تُعد وسيلة مبتكرة لنشر الثقافة والمعرفة في مختلف المحافظات، والوصول إلى الشرائح الأقل حظًا في الخدمات الثقافية.

ويأتي هذا التتويج تتويجًا لجهود متواصلة تبذلها مكتبات مصر العامة في الارتقاء بمنظومة المكتبات الثابتة والمتنقلة، وتعزيز حضورها كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع ونشر المعرفة في مصر والوطن العربي.