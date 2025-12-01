قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شبكة مكتبات مصر العامة المتنقلة تحصد جائزة التميز في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات بقطر

جمال عاشور

حصدت شبكة مكتبات مصر العامة المتنقلة الإقليمية جائزة التميز في تقديم خدمات المعلومات، وذلك تقديراً لمبادراتها النوعية في تشغيل منظومة المكتبات المتنقلة ودورها البارز في الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز إتاحة المعرفة والخدمات الثقافية لجميع أفراد المجتمع.

وجاء هذا التكريم خلال فعاليات المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الذي عُقد في دولة قطر، وسط مشاركة واسعة من المؤسسات المكتبية والبحثية العربية.

كما حصلت مكتبة مصر العامة على جائزة التميز المهني مناصفة مع مكتبة دبي العامة فى شخص الدكتور أحمد أمان، تقديرا  للدور الفعّال الذي يقوم به الجانبان في تطوير الخدمات المكتبية وتبني أفضل الممارسات المهنية في قطاع المكتبات.

وتسلّم الجوائز الدكتور أحمد أمان، المنسق العام لمكتبات مصر العامة الإقليمية، والاستاذة أماني حسن مدير إدارة الادارة الاستراتيجية بالمكتبة

كما أكد الدكتور احمد أن هذا الفوز يعكس حرص مكتبات مصر العامة على تطوير خدماتها وتوسيع نطاق وصولها، خاصة عبر المكتبات المتنقلة التي تُعد وسيلة مبتكرة لنشر الثقافة والمعرفة في مختلف المحافظات، والوصول إلى الشرائح الأقل حظًا في الخدمات الثقافية.

ويأتي هذا التتويج تتويجًا لجهود متواصلة تبذلها مكتبات مصر العامة في الارتقاء بمنظومة المكتبات الثابتة والمتنقلة، وتعزيز حضورها كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع ونشر المعرفة في مصر والوطن العربي.

شبكة مكتبات مصر جائزة التميز المكتبات المتنقلة إتاحة المعرفة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

القومي للمرأة يشارك في فعاليات ورشة عمل إقليمية حول " الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن"

القومي للمرأة يشارك في فعاليات ورشة عمل إقليمية حول الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن

عمرو الليثي

عمرو الليثي: تدريب الإعلاميين على تناول قضايا الدين ضرورة لمواجهة خطاب الكراهية

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يصلي القداس الشهري لخدمة الصم وضعاف السمع بحلوان

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

