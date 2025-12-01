ضبط مخزن بدون ترخيص في دمياط يصنع حلوى مضرّة

شنت مديرية التموين بدمياط، برئاسة مجدى عبدالكريم عامر ، حملة مكبرة ضبطت مخزن بدون ترخيص ويقوم بالتحفظ على ٨٦٦١٦ كيس جيلى حلويات أطفال متنوعه و٤٣٧٠ كيلو جيلى متنوع و٢٨٨ برطمان جيلى حلويات أطفال مجهولة المصدر وبدون فواتير.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

وترأس مجدى عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط حملة مفاجئة ليلا على أحد المخازن الكبرى وتبين أن المخزن بدون ترخيص وتم ضبط ٨٦٦١٦ كيس حلويات جيلى أطفال وأيضا ٤٣٧٠ كيلو حلويات جيلى أطفال وأيضا ٢٨٨ برطمان جيلى حلويات أطفال مجهولة المصدر وبدون فواتير حيث تم التحفظ على المضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونيةوتحرير محضر بالواقعة والعرض على السيد وكيل النائب العام للتصرف

وشدد وكيل وزارة التموين على ضرورة تكثيف الحملات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والقرارات والعبث بصحة المواطنين.