ضبط 9 آلاف عبوة شحم منتهي الصلاحية بمصنع زيوت في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة مجدي عبد الكريم عامر حملة مكبره لضبط المخالفين، وضبط الاسواق.
أسفرت الحملة عن ضبط 8900 عبوه شحم منتهى الصلاحيه تقدر بـ 5500 كيلو بمصنع لإنتاج الزيوت والشحوم.
تشكلت الحملة التموينية برئاسة وكيل وزارة التموين مجدي عبد الكريم يرافقه كلا من جمعه الصوالحي وكيل المديرية و مجدي المغلاوي مدير التجاره ومحمد طلعت مدير الحوكمه ، وعلي السلكاوي ،والبدري النمر ومحمد مسلم ورجال الضبط القضائي.
تم التحفظ علي المضبوطات وعمل محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة للتصرف.
وأكد مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونيًا.