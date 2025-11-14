جيش الاحتلال يعلن وفاة مجند بقاعدة جنوبية.. وغموض حول ملابسات الحادث

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وفاة العريف إرمياس باهتا، البالغ من العمر 18 عامًا، من سكان معاليه أدوميم، خلال خدمته في إحدى قواعد التدريب التابعة لسلاح اللوجستيات جنوبي البلاد. وقال المتحدث إن ظروف الوفاة لا تزال غير واضحة، وإن تحقيقًا طبيًا جارٍ لكشف ملابسات الحادث.



وفي أعقاب الواقعة، باشرت الشرطة العسكرية تحقيقًا رسميًا، على أن تُرفع نتائجه للنيابة العسكرية فور استكماله.

كما قرر رئيس شعبة التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش، اللواء رامي أبو دراهم، تشكيل فريق خبراء خاص برئاسة ضابط برتبة مقدم، لمراجعة تفاصيل الحادث والوقوف على خلفياته.

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة بواسطة طائرة مسيرة على بلدة تول في قضاء النبطية جنوبي لبنان ، حيث تشير تقارير إعلامية إلي أن الغارة إستهدفت سيارة كانت محملة بقنابل عنقودية هجومية ودفاعية.

وفي وقت سابق ، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الإحتلال الإسرائيلي شنّ فجر اليوم غارتين بأربعة صواريخ استهدفت منتزهات سياحية تقع على ضفة مجرى نهر الليطاني في بلدة طيرفلسيه.

وبحسب المصادر ذاتها ، فقد أسفرت الغارتان عن أضرار مادية جسيمة طالت عدداً من الغرف والمنشآت والسيارات، كما تسببت بانسداد جزئي في مجرى النهر.

ومن جانبها سارعت السلطات اللبنانية في القيام على إزالة الركام والأتربة وإعادة فتح المجرى. عبر آليات تابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني على إزالة الركام



وحضرت إلى المكان وحدات من الجيش اللبناني وفريق من فوج الهندسة، حيث قاموا بمسح المنطقة والكشف عليها تحسباً لوجود صواريخ غير منفجرة.