روسيا تعلن إحباط هجوم واسع بالمسيرات الأوكرانية.. وتدمير 34 طائرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تليغرام أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 34 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث ساعات، في هجمات استهدفت مناطق داخل روسيا إضافة إلى البحر الأسود.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم عن الوزارة، فقد جرى إسقاط 14 مسيّرة فوق البحر الأسود، وتسع فوق مقاطعة بيلغورود، بينما دُمّرت أربع طائرات فوق شبه جزيرة القرم، وثلاث في مقاطعة فورونيج، وثلاث أخرى فوق مقاطعة روستوف، إضافة إلى مسيّرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.



وأوضحت الوزارة أن هذه الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية ومواقع حيوية وقعت بين الساعة الثامنة والحادية عشرة ليلًا بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق ، قالت كاميلا زاريتا مستشارة بالاتحاد الأوروبي، إنّ سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي هو مَن بدأ باتهام أوروبا بشن حرب ضد روسيا، حيث يتبنى السياسة الميكافيلية وهو لديه خبرة في تشكيل السرديات ولديه نية مبطنة من هذا التصريح.

وأضافت في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا التصريح لا يعد تصريحًا سياسيًا بل هي استراتيجية مباشرة للتأثير على اتخاذ القرار الأوروبي.

وتابعت: "فهي موجودة ولها أهمية، يعني هذه المقولة وهي لتعزيز التواصل، ونحن رأينا لفترة طويلة بالفعل أنه هناك تصعيد وأنه هناك نقص أو انعدام للأمن لدى الأوروبيين، وهذه الاستراتيجيات التي ذكرتها للتأثير عليهم ولنشر المخاوف الكاذبة".

