الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
صلاة الاستسقاء .. اعرف كيفيتها ودعاءها وفضلها
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على بلدة تول جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على لبنان
غارة إسرائيلية على لبنان
محمود نوفل

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة بواسطة طائرة مسيرة على بلدة تول في قضاء النبطية جنوبي لبنان ، حيث تشير تقارير إعلامية إلي أن الغارة إستهدفت سيارة كانت محملة بقنابل عنقودية هجومية ودفاعية.

وفي وقت سابق ، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الإحتلال الإسرائيلي شنّ  فجر اليوم غارتين بأربعة صواريخ استهدفت منتزهات سياحية تقع على ضفة مجرى نهر الليطاني في بلدة طيرفلسيه.

وبحسب المصادر ذاتها ، فقد أسفرت الغارتان عن أضرار مادية جسيمة طاولت عدداً من الغرف والمنشآت والسيارات، كما تسببت بانسداد جزئي في مجرى النهر.

ومن جانبها سارعت السلطات اللبنانية في القيام على إزالة الركام والأتربة وإعادة فتح المجرى. عبر آليات تابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني على إزالة الركام


وحضرت إلى المكان وحدات من الجيش اللبناني وفريق من فوج الهندسة، حيث قاموا بمسح المنطقة والكشف عليها تحسباً لوجود صواريخ غير منفجرة.

جنوب لبنان غارة إسرائيلية طائرة مسيرة قضاء النبطية نهر الليطاني

