جيش الإحتلال يشن غارات على منتزهات سياحية وإنسداد مجري نهر الليطاني

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الإحتلال الإسرائيلي شنّ فجر اليوم غارتين بأربعة صواريخ استهدفت منتزهات سياحية تقع على ضفة مجرى نهر الليطاني في بلدة طيرفلسيه.

وبحسب المصادر ذاتها ، فقد أسفرت الغارتان عن أضرار مادية جسيمة طاولت عدداً من الغرف والمنشآت والسيارات، كما تسببت بانسداد جزئي في مجرى النهر.

ومن جانبها سارعت السلطات اللبنانية في القيام على إزالة الركام والأتربة وإعادة فتح المجرى. عبر آليات تابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني على إزالة الركام



وحضرت إلى المكان وحدات من الجيش اللبناني وفريق من فوج الهندسة، حيث قاموا بمسح المنطقة والكشف عليها تحسباً لوجود صواريخ غير منفجرة.