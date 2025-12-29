مداهمة وكر ديلرز وضبط 137 كيلو هيدرو وحشيش بالبدرشين

وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، ضربة جديدة لتجار الكيف بمدينة البدرشين و أحبطت ترويج كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهيدرو بلغت حوالي 137 كيلو أعدها ٣ عاطلين.

وردت معلومات إلى مديرية أمن الجيزة بإعداد ٣ عاطلين كميات كبيرة من المخدرات لترويجها على عملائهم من تجار التجزئة والمتعاطين، وبإخطار اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة وجه بسرعة التأكد من المعلومات ومداهمة وكر المتهمين وضبط المخدرات قبل ترويجها.



وأفادت التحريات بإشراف اللواء هانى شعراوي نائب مدير الإدارة العامة بصحة المعلومات وانطلقت على الفور مأمورية قادها العميد محمد الصغير رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم أحمد يحيى رئيس مباحث البدرشبن ونجحت في إلقاء القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 120 كيلو هيدرو، 17 كيلو حشيش، فرد خرطوش، طبنجة، 6 طلقات مبالغ مالية.

واعترف المتهمون بحيازة المخدرات بقصد الاتجار وان المبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح الناري للدفاع عن النفس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.