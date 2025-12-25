مقتل شاب في البدرشين.. وفتاة كلمة السر

كشفت الأجهزة الأمنية لغز العثور على جثة شاب ملقاة على طريق أسيوط الزراعي بالبدرشين، حيث تبين أن فتاة وراء تحريض آخرين على قتله زاعمة مطاردته لها بسبب علاقة سابقة كانت تربطهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، بطريق أسيوط الزراعي في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبتكثيف التحريات تبين أن شخصين طارداه بدراجة نارية، وأطلق أحدهما عيارا ناريا تجاهه، ما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما، وكشفت التحريات أنهما ارتكبا الجريمة بتحريض من فتاة تم ضبطها.

وبمواجهتهم اعترف المتهم الرئيسى بارتكاب الجريمة بتحريض من الفتاة التى طلبت منه إرهاب المجنى عليه حتى يبتعد عنها بعدما اتهمته بأنه يطاردها لوجود علاقة سابقة بينهما، فاستعان بالمتهم الثانى ليقود الدراجة البخارية، بينما حمل هو السلاح وتتبعاه حتى وصل إلى منطقة خالية أمام قرية المرازيق وأطلق عليه الرصاص وفرا هاربين.

وقررت الفتاة أنها لم تطلب من المتهم أن يقتل المجنى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.