محافظات

بدأت المكنسة.. هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة بالإسكندرية

هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية
هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية
أحمد بسيوني

شهدت مدينة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المحافظة، سبقتها ضربات البرق والرعد، بالتزامن مع نوة المكنسة أولى النوات شديدة الأمطار.

وضربت نوة المكنسة، في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس، مناطق العجمي وسواحل غرب الإسكندرية، مصحوبة برياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إلى جانب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

ورغم حالة الطقس غير المستقرة، لم تتأثر حركة المرور أو الصيد والملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث جاءت ارتفاعات الأمواج في البحر المتوسط ضمن المعدلات الطبيعية.

حالة الطقس في الإسكندرية

من جانبه، أعلن المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأحياء، للتعامل الفوري مع الأمطار وموجة التقلبات الجوية، مؤكدًا نشر سيارات وبدالات لكسح المياه، ووقف الإجازات والراحات لجميع فرق العمل.

وأشار 'قنديل' إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، إلى جانب وجود فرق الطوارئ والقيادات الميدانية للتعامل مع أي بلاغات أو تجمعات مائية فور حدوثها.

ما نوة المكنسة

يُذكر أن نوة المكنسة تُعد من النوات المعروفة في الإسكندرية، وتبدأ عادة في منتصف نوفمبر من كل عام وتستمر نحو 4 أيام، وتتميز برياحها الشمالية الغربية القوية التي “تكنس البحر” وتتسبب في أمطار غزيرة وبرودة شديدة.

وتُعرف النوة بهذا الاسم لأنها تأتي برياح شمالية غربية قوية تعمل على 'كنس البحر' من شدتها، لتسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وأمطارًا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة على مناطق الساحل الشمالي، خاصة في العجمي والدخيلة والبحيرة ومطروح.

وتبدأ ذروة الحالة خلال الساعات القادمة مع تكاثر للسحب الركامية على سواحل  (مطروح - العلمين - الضبعة - الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد ) يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة تكون رعدية احيانا ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

كما يصاحب ذلك تيارات رياح هابطة قد تؤدي الى اثارة الرمال والأتربة والتحذير من الصواعق الرعدية وسقوط اللوحات الاعلانية والاشجار نتيجة تيارات الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

