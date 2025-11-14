نانسي عجرم: بحب مصر كتير.. وأحلم بزيارة الأهرامات| فيديو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، المطربة نانسي عجرم، في حلقة جديدة من برنامجها الشهير "معكم منى الشاذلي".

وقالت نانسي عجرم، إنها سعيدة بهذا اللقاء وخاصة أنه تم تصويرها في شهر أكتوبر، مضيفة: “نفسي أجي مصر وأطول القعدة وبحب كتير أشوف مصر وأزور الأماكن اللي بحلم أزورها مثل الأهرامات والمحلات والتصوير، عن جد أنتمي لهذا البلد الحلوة”.

وتألقت نانسي عجرم، فى الحلقة بإطلالة ملفتة مرتدية توب باللون الأسود و نسقت معه جيب باللون الذهبي القصير .

واختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.