نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نانسي عجرم

تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت بنطلون وبلوزة باللون الأسود المزين بالنقوشات ذات اللون البيج.

وانتعلت نانسي عجرم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت نانسي عجرم بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.