التضامن: نمتلك رؤية متكاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية
موعد تشغيل المونوريل والمحطات الحيوية
أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس فى مطروح اليوم الجمعة
تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل
تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا
جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع
الحبس المنزلي 10 أيام.. قرار قضائي ضد المدعية العسكرية الإسرائيلية
رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء
وزير المالية : متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بجاكرتا أثناء صلاة الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

بعد هجومها على دينا الشربيني وروبي.. صور لـ ابنة كريم محمود عبد العزيز

بنات كريم محمود عبد العزيز
بنات كريم محمود عبد العزيز
هاجر هانئ

تصدرت الفنانة دينا الشربيني مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضها للهجوم من كندة أبنة الفنان كريم محمود عبد العزيز.


تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي تعليقا مثير للجدل. لأبنة مريم محمود عبد العزيز و هي تهاجم دينا الشربيني و الفنانة روبي.
قالت كندة أبنة كريم محمود عبد العزيز : "الاتنين دول روبي والتانية دي أصلاً فيـ.ـستك، وأنا بكـ.ـرههم، وفيديو بابايا ومامتي ما ينفعش يتحط في ستوري أو يتنشر على حساب واحدة زي دي (روبي)."

قد أثار هذا التعليق خلال الساعات الماضية جدلا كبيرا بين رواد  السوشيال ميديا،لذا نعرض لكم فيما يلي ابرز الصور لـ بنات كريم محمود عبد العزيز.

إليكم الصور…

دينا الشربيني روبي كريم محمود عبد العزيز كندة أبنة الفنان كريم محمود عبد العزيز

