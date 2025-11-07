بعد هجومها على دينا الشربيني وروبي.. صور لـ ابنة كريم محمود عبد العزيز

تصدرت الفنانة دينا الشربيني مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضها للهجوم من كندة أبنة الفنان كريم محمود عبد العزيز.



تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي تعليقا مثير للجدل. لأبنة مريم محمود عبد العزيز و هي تهاجم دينا الشربيني و الفنانة روبي.

قالت كندة أبنة كريم محمود عبد العزيز : "الاتنين دول روبي والتانية دي أصلاً فيـ.ـستك، وأنا بكـ.ـرههم، وفيديو بابايا ومامتي ما ينفعش يتحط في ستوري أو يتنشر على حساب واحدة زي دي (روبي)."

قد أثار هذا التعليق خلال الساعات الماضية جدلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا،لذا نعرض لكم فيما يلي ابرز الصور لـ بنات كريم محمود عبد العزيز.

إليكم الصور…